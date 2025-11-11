Над 1000 к.с. и пробег от над 600 километра: Porsche представя новия Cayenne на 19 ноември

Porsche се закани да промени сегмента на високопроизводителните SUV автомобили с официалната световна премиера на Cayenne Electric, насрочена за 19 ноември. Презентацията ще бъде излъчена на живо по официалните канали на марката, а три дни по-късно, на 22 и 23 ноември, ще последва публичен дебют на престижния фестивал Icons of Porsche в Дубай.

Спецификациите на изцяло електрическия SUV са наистина впечатляващи. Най-мощната версия се предполага, че развива над 1070 конски сили и зашеметяващ въртящ момент от 1500 Nm при използване на Launch Control, като при нормална работа разполага с все още внушителните 815 конски сили. Тази огромна мощност се превръща в блестящо ускорение, като спринтът от 0 до 100 км/ч се извършва за по-малко от три секунди, въпреки че максималната скорост е ограничена до 250 км/ч.

Този електрически гигант се захранва от голяма батерия с капацитет 113 kWh, проектирана да осигурява пробег по WLTP над 600 километра. Възможностите за зареждане са също толкова революционни, като се възползват от опита, натрупан от участието на марката във Формула Е. Ключови технологии, разработени за състезания, включително директно маслено охлаждане на електродвигателя и висока рекуперативна мощност до 600 kW, позволяват на Cayenne Electric да поддържа невероятна скорост на бързо DC зареждане до 400 kW. Тази хипер-ефективност на зареждането се превръща в време за зареждане от 10 до 80 процента за по-малко от 16 минути, с възможност за възстановяване на над 300 километра пробег само за десет минути на подходящи зарядни станции. Автомобилът поддържа и удобно безжично зареждане с мощност 11 kW.

Във вътрешността на кабината Porsche е проектирал най-цифровия си кокпит до момента. Таблото за управление разполага с 14,25-инчов цифров дисплей, допълнен от извит OLED дисплей, обхващащ централната конзола, и опционален 14,9-инчов екран за пътника – създавайки най-голямата комбинирана дисплейна площ, инсталирана някога в Porsche. Удобствата са също толкова луксозни, включително подгрявани подлакътници, меки на допир материали и интелигентен панорамен покрив с девет регулируеми сегмента. Практичността не е жертвана, с многофункционален багажник с обем между 553 и 1588 литра, плюс допълнителен капацитет в предния багажник (Frunk).

С планирани доставки в първите месеци на 2026 година, Cayenne Electric ще бъде пуснат на пазара заедно с обновени варианти на бензинови и plug-in хибридни модели, подробностите за които все още не са известни, потвърждавайки многостранния подход на Porsche към успешната си линия SUV.