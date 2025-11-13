Новини
Изкуството на автомобилната измама или как Porsche използва BMW, за да скрие модела 924

13 Ноември, 2025 15:39 585 1

Интересна история привлече вниманието на фенове

Изкуството на автомобилната измама или как Porsche използва BMW, за да скрие модела 924 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Битката между автомобилните производители и автомобилните папараци за скриване на външния вид на бъдещите продукти е традиция, която датира от 50-те години на миналия век, когато германски журналисти за първи път започват да правят неразрешени шпионски снимки. С течение на времето тази необходимост се превърна в интригуващо „изкуство на измамата“, като компаниите преминаха от обикновено тиксо и картон към сложни винилови облекла и хитри панели за отвличане на вниманието.

Най-ранната фаза на това прикриване включва тестовия муле, автомобил, който комбинира механиката от следващото поколение с съществуваща каросерия, което често води до създаването на нещо, наподобяващо Франкенщайн. Рядко обаче производителите са стигали до крайностите, до които стига Porsche за своя вътрешно известен проект EA425, който в крайна сметка се превръща в 924.

В началото на 70-те години, без предшестващ модел с преден двигател в портфолиото си, от който да заимства силует, Porsche използва гениална тактика: придобива каросерии от конкурентни производители. За да прикрие пионерската трансмисия и водноохлаждаемия двигател на 924 – първите по рода си за марката – Zuffenhausen използва не само Opel Manta, но и каросерия на BMW 2002, за да скрие прототипите. Каросерията на BMW позволява на инженерите на Porsche да тестват тихо механичното сърце на бъдещото си купе от входно ниво, превръщайки 2002 ефективно в троянски кон за изцяло нов дизайн на Porsche.

Серийният 924, който заменя 914 през 1976 година, се появява като любопитна комбинация от компоненти, разчитаща до голяма степен на части от Volkswagen Group. Той използва 2,0-литров четирицилиндров двигател, произведен от Audi 100, и се сглобява от Audi в Некарсулм. Едва с появата на 924 S десетилетие по-късно моделната линия най-накрая получи истински двигател, проектиран от Porsche: 2,5-литров редови четирицилиндров от 944.


  • 1 Българин

    Тия бараки бяха много по-зле от Москвичите! Не случайно хората се редяха на опашки за руските машини!

    15:54 13.11.2025