Подробности за първия самостоятелен SUV на AMG (ВИДЕО)

Mercedes-AMG разработва първия си независим SUV, а шпионски кадри разкриват част от неговите форми. Този все още неназован автомобил с висока проходимост е изграден върху специално разработената платформа AMG.EA, проектирана изключително за следващото поколение електрически автомобили, произведени в Афалтербах.

Забелязан по време на тестове на голяма надморска височина в Алпите, прототипът потвърждава ангажимента на AMG към агресивен, голям електромобил. Този SUV, който се очаква да бъде пуснат на пазара след седана AMG GT XX, ще се състезава с утвърдените играчи в новия сегмент на електрическите супер SUV, включително Lotus Eletre и предстоящия Porsche Cayenne EV, чието официално представяне е насрочено за по-късно тази седмица, на 19 ноември. AMG SUV се очаква да се появи на пазара около 2027 година.

Въпреки тежкия камуфлаж, прототипът показва агресивни разширени калници, които подсказват за мускулеста и здрава стойка. Без да споделя дизайните на Mercedes, този модел се очаква да има по-дръзка естетика, с ново виждане за решетката Panamericana и широки задни калници, много подобни на елегантния концепт GT XX, който дава представа за четиривратата седан версия.

Електрическият модел ще използва три електрически мотора с аксиален поток, разработени от Yasa, собственост на Mercedes, които осигуряват напълно променливо задвижване на четирите колела AMG Performance 4MATIC+. Според концепцията GT XX, общата мощност на системата се очаква да надхвърли 1000 конски сили (746 kW).

Тези иновативни двигатели са значително по-мощни, по-леки и по-компактни от конвенционалните радиални двигатели, като предлагат трикратно увеличение на мощността. В знак на почит към наследството на марката – и за да се компенсира липсата на V8 симфонията – се очаква новият електрически SUV да пренесе симулираните звукови ефекти от концепцията GT XX. Това включва фалшив V8 шум, излъчван през външни високоговорители, и симулирани превключвания на предавките, за да се имитира по-добре усещането от автомобил с бензинов двигател. За щастие на ентусиастите, този електромобил ще се присъедини, а не ще замести, настоящата гама от мощни SUV-ове с V8 двигатели на AMG.

Представянето на готовия за производство модел с кодово име X591 се очаква през 2026 година, преди да бъде пуснат в продажба през 2027 година.