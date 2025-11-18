Toyota удължава жизнения цикъл на най-търсените си автомобили

Toyota внедрява дълбока стратегическа промяна в ритъма на разработване на продуктите си, като ефективно удължава основния цикъл на преработване на своите флагмански модели от седем години до девет години. Вместо да разчита на пълна преработка на ламарината и шасито, най-големият производител на автомобили в света ще даде приоритет на подхода за софтуерно дефинирани превозни средства, като предоставя съществени актуализации – включително подобрения в производителността, нови функции за подпомагане на водача и цифрови функции – чрез безжични актуализации, за да поддържа своята гама актуална и конкурентоспособна. Неотдавнашното обновяване на Camry служи като ранен индикатор за тази нова философия.
Според Nikkei Asia този удължен продуктов цикъл е предназначен да постигне няколко ключови цели: той дава на Toyota по-голяма гъвкавост да фокусира капитала и ресурсите си върху предизвикателния преход към електрификация, стабилизира веригите за доставки, които се борят да отговорят на огромното търсене на модели като Land Cruiser и се очаква да подкрепи вече отличната препродажбена стойност на марката, като забави темпа на амортизация. Въпреки това, тази стъпка не е без противоречия. Toyota преразглежда и традиционния си модел на ценообразуване на едро, който исторически е намалявал с остаряването на модела, като предлага да коригира цените динамично в зависимост от условията на продажбите. Това предизвика съпротива от страна на някои от 230-те независими дилъри на Toyota в Япония, които се опасяват, че по-гъвкавото ценообразуване може да намали маржовете им, въпреки че автомобилният производител настоява, че средната цена на едро ще остане стабилна през новия деветгодишен жизнен цикъл. Тази стратегия, макар и спорна за някои, рационализира историята на Toyota за удължаване на жизнения цикъл на автомобили с високо търсене, доказвайки, че когато даден модел се продава добре, постоянните преработки се превръщат в ненужно изразходване на капитал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:35 18.11.2025
2 Някой
Същото е и с аеродинамиката, принципите са ясни и едни и същи от над 50 години. Подобрението на аеродинамиката чрез ПРЕМАХВАНЕ на страничните огледала е глупост. Защото енергията която се спестява от аеродинамика се харчи за захранване на камери и дисплеи, които заместват огледалата. Вградените електрони дръжки на вратите незначително подобряващи аеродинамиката, но влошават значително безопасност. Силно наклонената предно стъкло подобрява аеродинамиката, но влошава простора и обзора.
Двигателите с алуминиеви блокове и пластмасови капаци, картини, смукатолни колектори са по-леки, но изкарват 5-10 пъти по-малък време и пробег. Микро прогреса в една област икономията на гориво с 0,1÷0,2 литра. Води до огромен ригрес в други области, например издръжливост, надеждност ... Днешните автомобили особено от ниския клас след 5-7 години за нищо не стават. Докато произведените преди 20 или 30, дори 40 години автомобили все още са годни за ползване и технически годни. Изключая газовете от ауспуха, които изкуствено се демонизират. Моята първа кола ФВ Пасат от 1989 г. имаше катализатор и инжекцион и изкара 400 000 км. и 25 години преди да отиде за скрап. Имаше 4 дискови спирачки, ако имаше АБС и електрически стъкла бих си я купил и днес. Климатика е спорна екстра, хваща гъбички
10:11 18.11.2025
3 Някой
Ромите обаче карат най-вече Мерцедес и БМВ.
10:17 18.11.2025