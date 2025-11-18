Toyota удължава жизнения цикъл на най-търсените си автомобили

Toyota внедрява дълбока стратегическа промяна в ритъма на разработване на продуктите си, като ефективно удължава основния цикъл на преработване на своите флагмански модели от седем години до девет години. Вместо да разчита на пълна преработка на ламарината и шасито, най-големият производител на автомобили в света ще даде приоритет на подхода за софтуерно дефинирани превозни средства, като предоставя съществени актуализации – включително подобрения в производителността, нови функции за подпомагане на водача и цифрови функции – чрез безжични актуализации, за да поддържа своята гама актуална и конкурентоспособна. Неотдавнашното обновяване на Camry служи като ранен индикатор за тази нова философия.

Според Nikkei Asia този удължен продуктов цикъл е предназначен да постигне няколко ключови цели: той дава на Toyota по-голяма гъвкавост да фокусира капитала и ресурсите си върху предизвикателния преход към електрификация, стабилизира веригите за доставки, които се борят да отговорят на огромното търсене на модели като Land Cruiser и се очаква да подкрепи вече отличната препродажбена стойност на марката, като забави темпа на амортизация. Въпреки това, тази стъпка не е без противоречия. Toyota преразглежда и традиционния си модел на ценообразуване на едро, който исторически е намалявал с остаряването на модела, като предлага да коригира цените динамично в зависимост от условията на продажбите. Това предизвика съпротива от страна на някои от 230-те независими дилъри на Toyota в Япония, които се опасяват, че по-гъвкавото ценообразуване може да намали маржовете им, въпреки че автомобилният производител настоява, че средната цена на едро ще остане стабилна през новия деветгодишен жизнен цикъл. Тази стратегия, макар и спорна за някои, рационализира историята на Toyota за удължаване на жизнения цикъл на автомобили с високо търсене, доказвайки, че когато даден модел се продава добре, постоянните преработки се превръщат в ненужно изразходване на капитал.