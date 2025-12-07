Новини
Авто »
Защо ключалката за запалване на Audi Audi A4 (B5) има малка дупка и за какво служи тя?

Защо ключалката за запалване на Audi Audi A4 (B5) има малка дупка и за какво служи тя?

7 Декември, 2025 13:30 983 13

  • audi-
  • a4-
  • b5-
  • технология

Това е перфектен пример за философията на Audi – да интегрира високите технологии по начин, който е ефективен, но остава елегантен и скрит от погледа

Защо ключалката за запалване на Audi Audi A4 (B5) има малка дупка и за какво служи тя? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

През 90-те години на миналия век и началото на новото хилядолетие, Audi се утвърди като безспорен майстор на интериорното качество и педантичното инженерство. Един от най-продаваните им модели, който дефинира тази ера – и все още е виден гост по пътищата – е Audi A4 (B5). Въпреки че всички познават неговите безупречни двигатели TDI и легендарната система Quattro, има една дребна, но изключително умна особеност, свързана с ключа за запалване, която остава напълно неизвестна за повечето шофьори.

Ако погледнете внимателно ключа за запалване на първите и някои от вторите генерации на Audi A4 и A6, ще забележите, че около самия цилиндър на контакта, където поставяте ключа, има малка, почти незабележима дупка. Тази дупчица не е случайна грешка в дизайна, нито е просто вентилационен отвор – тя е решаващ елемент от системата за пасивна безопасност и комфорт на автомобила.

За какво служи този скришен отвор? Той е пряко свързан с аудио системата на автомобила и е част от системата за гласово управление или, по-точно, за свободни ръце (hands-free). В него е вграден миниатюрен микрофон, който улавя гласа на водача.

Защо ключалката за запалване на Audi Audi A4 (B5) има малка дупка и за какво служи тя?

В онези години, Audi агресивно навлизаха в технологиите за комуникация в автомобила. Вместо да поставят микрофона за телефона в сенника, което често води до глух или изкривен звук, инженерите на компанията са решили да го позиционират възможно най-близо до устата на водача, без да е натрапчив. Ключът за запалване, намиращ се на централната конзола, се оказал идеалното място.

Резултатът е яснота на звука, която е изненадваща за автомобил от това поколение. Микрофонът е бил оптимално разположен така, че да улавя гласа, докато ефективно филтрира околния шум от двигателя, радиото или движението. Този тих детайл е инженерен комплимент към собствениците, които ценят функционалността и дискретността.

Тази малка дупка е перфектен пример за философията на Audi – да интегрира високите технологии по начин, който е ефективен, но остава елегантен и скрит от погледа. Тя е свидетелство за това колко педантично са проектирани дори най-малките елементи в автомобилите от Инголщат, превръщайки Audi A4 (B5) не просто в кола, а в мобилен офис от края на 90-те години.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винченцо Андолини

    6 2 Отговор
    Малка дупка за какво била служила?
    За голям ключ.

    13:32 07.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор
    Това "ключалка за запалване" от БГ мама ли го преписа или с гугълпреводач🤔❓

    Коментиран от #5

    13:40 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мда

    9 1 Отговор
    Особенно модерно е напоследъквсички селяндури да ги слуша половината махала какво говорят в колата като ползват тая хендсфри опция.
    Всички наоколо ги слушат само тоя с който говорят не ги слуша защото е мазало...
    Отделно че това говорене е предпоставка за птп защото ти отвлича вниманието и мисълта от обстановката по пътя.

    13:44 07.12.2025

  • 5 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Превежда с гугъл момчето. Английски не знае горкия. А и да знае, няма от къде да знае, че думата "hole" на английски означава и отвор, и дупка, а на български език имаме две отделни думи и всяка от тях се ползва в различни случаи.

    Коментиран от #11

    13:44 07.12.2025

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Тази дупка е за парене с отвертка.

    13:54 07.12.2025

  • 7 АЛДИ играчите от WV

    3 0 Отговор
    не знам каква малка дупка да гледат, но сервизите им гледат в големите дупки на портфейла.Дупката е проектирана да изсмуква ушната кал от ключа на феновете с анцузи АдиБас.

    14:24 07.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ключар

    3 0 Отговор
    Ужасссс, вие кви глупости пишете бе. Ако се наложи да се вади патрона на контактния ключ, се премества ключа на първо положение и там се мушка един тел с точния диаметър, след което излиза патрона. Ако не се превърти на първо положение(нямате ключ), този отвор е безполезен. Нали за това ви псуват като си загубите ключовете и нямате резервен...

    Коментиран от #12

    14:29 07.12.2025

  • 11 Най-точно е: развалям коли и се уча

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Амбразура😂😂😂😂😂😂😂😂

    14:34 07.12.2025

  • 12 На се ядосвай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ключар":

    Важното е да има дупка в микрофона или микрофона да е в дупката да не се вижда.😂😂😂😂😂А бе микрофони да има, но ако бяха сложели и в на микрофона дупката камера и дупка в камерата щеше да е топ кола.

    14:45 07.12.2025

  • 13 Ай, ай, ай

    0 0 Отговор
    Някак си предчувствам, че точно там микрофон няма

    14:54 07.12.2025