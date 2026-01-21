Изпълнителният директор на Mercedes проговори за новата S-Class

Mercedes-Benz се готви да пренапише правилата за това какво представлява един фейслифт с премиерата на обновената S-Class (W223), насрочена за 29 януари 2026 година. Шефът на концерна, Ола Келениус, лично вдигна летвата на очакванията, обявявайки, че флагманът е получил зашеметяващите 2 700 нови компонента. Това означава, че над 50% от автомобила е напълно преобразен за втората половина от жизнения му цикъл – мащаб, който обикновено е запазен за изцяло нови поколения.

Визуално „кралят на лимузините“ ще демонстрира много по-категорично присъствие. Решетката е пораснала с 20%, а емблематичната трилъчева звезда на предния капак вече разполага със собствено LED осветление. Фаровете и задните светлини ще получат нови звездни графики, подобни на тези в концепцията CLA, придавайки на S-Class неподражаем светлинен подпис в нощни условия.

Системата AIRMATIC вече не само сканира пътя пред себе си. Автомобилът ще записва GPS координатите на остри неравности и дупки, като ги изпраща в облака. Така при следващото преминаване (или когато друга S-Classнаближи същото място), окачването се подготвя проактивно, за да „изглади“ удара.

S-Class ще бъде първият модел, използващ изцяло разработената от Mercedes операционна система. Тя интегрира 27 сензора и изкуствен интелект, който учи навиците на шофьора. Въпреки високите технологии, Калениус обещава запазване на аналоговата интуиция – например „въртящия се контролер“ за силата на звука върху волана остава, защото е най-ергономичното решение.

Противно на тенденциите за пълна електрификация, Mercedes представя напълно нов 4,0-литров V8 за модела S 580. Този двигател, вдъхновен от AMG Black Series, не само ще звучи по-агресивно и ще се развърта по-бързо, но е проектиран да отговаря на ултратежките стандарти Euro 7. Мощността в S 580 скача до 538 к.с., а в гамата остава дори и легендарният V12 за версиите Maybach.