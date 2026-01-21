Новини
Изпълнителният директор на Mercedes проговори за новата S-Class

21 Януари, 2026 10:49

  • mercedes-
  • s-class-
  • калениус-
  • фейслифт

Калениус твърди, че половината от частите по колата са нови

Изпълнителният директор на Mercedes проговори за новата S-Class - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz се готви да пренапише правилата за това какво представлява един фейслифт с премиерата на обновената S-Class (W223), насрочена за 29 януари 2026 година. Шефът на концерна, Ола Келениус, лично вдигна летвата на очакванията, обявявайки, че флагманът е получил зашеметяващите 2 700 нови компонента. Това означава, че над 50% от автомобила е напълно преобразен за втората половина от жизнения му цикъл – мащаб, който обикновено е запазен за изцяло нови поколения.

Визуално „кралят на лимузините“ ще демонстрира много по-категорично присъствие. Решетката е пораснала с 20%, а емблематичната трилъчева звезда на предния капак вече разполага със собствено LED осветление. Фаровете и задните светлини ще получат нови звездни графики, подобни на тези в концепцията CLA, придавайки на S-Class неподражаем светлинен подпис в нощни условия.

Изпълнителният директор на Mercedes проговори за новата S-Class

Системата AIRMATIC вече не само сканира пътя пред себе си. Автомобилът ще записва GPS координатите на остри неравности и дупки, като ги изпраща в облака. Така при следващото преминаване (или когато друга S-Classнаближи същото място), окачването се подготвя проактивно, за да „изглади“ удара.

Изпълнителният директор на Mercedes проговори за новата S-Class

S-Class ще бъде първият модел, използващ изцяло разработената от Mercedes операционна система. Тя интегрира 27 сензора и изкуствен интелект, който учи навиците на шофьора. Въпреки високите технологии, Калениус обещава запазване на аналоговата интуиция – например „въртящия се контролер“ за силата на звука върху волана остава, защото е най-ергономичното решение.

Противно на тенденциите за пълна електрификация, Mercedes представя напълно нов 4,0-литров V8 за модела S 580. Този двигател, вдъхновен от AMG Black Series, не само ще звучи по-агресивно и ще се развърта по-бързо, но е проектиран да отговаря на ултратежките стандарти Euro 7. Мощността в S 580 скача до 538 к.с., а в гамата остава дори и легендарният V12 за версиите Maybach.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 поКУРко

    1 0 Отговор
    Това означава още повече Бъгове и висене по сервизи чакайки смяната на цели компоненти гаранционно понеже тук Изобщо не са наясно за какво аджеба точно иде реч като се прецакат новите въведения! Поне руските фенове на китайски боклюци ще могат да полюцират спокойно върху статията и да хвалят китайското на воля!

    10:55 21.01.2026

  • 2 Ааа

    1 2 Отговор
    Двигателите от кое Рено ще са?

    11:01 21.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    🚗 Мерцед-ЙЕС верно ли закрива производства и над 80 шоурума в Германия🤔❗

    11:02 21.01.2026

  • 4 На времето

    1 0 Отговор
    Който е карал мерцедес,никога няма да плюе.Все пак ако нямаш пари за подръжка не си за такава кола.

    11:18 21.01.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Ще записва неравности по пътя и праща в облака... Като не могат да измислят нищо иновативно, като нощното виждане 2006, е такива глупости вършат. А като ремонтират неравностите, първата кола, която мине ще отпусне възглавниците ненужно. Въобще това окачване съв възглавници е кошмар за нашите тарикати, които ги купуват нов внос.

    11:30 21.01.2026