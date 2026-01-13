Новини
Tesla пуска „бюджетна“ версия на Model Y с дълъг пробег за Европа

13 Януари, 2026 12:39 446 3

Новата версия Standard Long Range RWD поставя рекорд с 657 км пробег

Tesla пуска „бюджетна“ версия на Model Y с дълъг пробег за Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американският пионер Tesla тихомълком пренареди картите на европейския пазар, добавяйки в конфигураторите си модификация, която обещава да сложи край на „пробежната тревожност“. Новият Model Y Standard Long Range RWD не просто разширява гамата – той се превръща в най-ефикасния кросоувър в историята на марката, съчетавайки по-голяма батерия с олекотена архитектура. С цена от 46 990 евро за пазари като Германия и Холандия, този модел заема стратегическото място между бюджетната база и мощните версии със задвижване на всички колела.

657 км с едно зареждане

Ключът към успеха на тази версия е оптимизацията. Докато базовият модел, представен през есента на 2025 г., изминава скромните за стандартите на марката 454 км, новият Standard Long Range вдига летвата до впечатляващите 657 км по цикъла WLTP. Още по-фрапантен е показателят за енергийна ефективност – едва 12,7 kWh на 100 км. Това е напредък дори спрямо досегашните икономични версии, което превръща този кросоувър в истински рекордьор по енергиен разход в своя сегмент.

Техническа стабилност без излишни експерименти

Tesla не е променяла печелившата формула в задвижването. Машината разчита на познатия електромотор на задната ос с мощност 220 kW. Макар и фокусирана върху икономията, тя не е бавна – ускорението от 0 до 100 км/ч отнема точно 7,2 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 201 км/ч. Практичността също остава недосегаема за повечето конкуренти: със сгънати задни седалки багажното пространство достига внушителните 2118 литра, което е критичен фактор за семейните купувачи в Европа.

Произведено в Берлин и старт на доставките през февруари
Всички екземпляри за Стария континент, включително и новата версия, излизат от Gigafactory в Берлин. Производствените линии вече работят на пълни обороти, а първите късметлии ще получат своите автомобили още през февруари 2026 г. Интересен детайл е ценовата политика – във Франция моделът стартира от 44 990 евро, докато във Великобритания потребителите все още чакат официалното му добавяне в каталога.

Стратегическият шах на Мъск

С пускането на тази модификация Tesla вече предлага пет различни версии на Model Y в Европа. Досегашният първенец по пробег – Premium Long Range RWD с неговите 622 км – вече е в историята. Новият модел е класическо доказателство за стратегията на компанията: опростяване на интериора и екстрите (тип „Standard“), но влагане на ресурс в това, което вълнува купувача най-много – колко далеч може да стигне с едно спиране на зарядната станция.

Горчив привкус

Въпреки впечатляващите цифри на хартия, това решение на Tesla оставя леко горчив вкус у потребителите, които виждат в него поредния опит за оптимизация на печалбите чрез „орязване“ на съществени детайли. Позиционирането на модела като „бюджетен Long Range“ е до голяма степен маркетингов трик, тъй като цената от близо 47 000 евро остава непосилна за масовия купувач, търсещ истинска достъпност. Липсата на втория електромотор не само отнема сигурността на задвижването на всички колела при тежки зимни условия, но и лишава автомобила от онова светкавично ускорение, което се превърна в емблема на марката. Освен това, натрапчивото усещане за „постна“ конфигурация в интериора и по-евтините материали, използвани в линията Standard, рязко контрастират с претенциите за премиум пробег, превръщайки колата в ефективна, но стерилна кутия на колела, лишена от емоция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колю-маркуча

    3 0 Отговор
    Кво и е "бюджетното" с тая цена ???

    12:48 13.01.2026

  • 2 Хаха

    1 0 Отговор
    В България трябва да струва 20 000 евро, за да е бюджетна.

    12:49 13.01.2026

  • 3 То не само

    0 0 Отговор
    цената не е "бюджетна" ами и разхода 12.7/100 е утопия. В реални условия, при нормално каране най-вече по магистрала (130-150) под 20 трудно. Тези 12 са, само ако кара до 100

    12:53 13.01.2026