Tesla спира продажбите на софтуера за автономно шофиране, минава само на абонамент

Tesla направи пореден спорен ход , който може да отблъсне още клиенти, след като главният изпълнителен директор Елон Мъск потвърди, че компанията ще спре да продава своя пакет Full Self-Driving (Supervised) като еднократна покупка след 14 февруари 2026 година. Тази стъпка бележи окончателния край на опцията, която след „инвестиция“ от 8000 долара даваше неограничен достъп до автопилота на Tesla. От средата на февруари технологията ще премине изцяло към модел на месечен абонамент от 99 долара в САЩ, което ефективно превръща пакета за автономно шофиране в периодична такса за услуга, а не в постоянен актив, свързан с автомобила.

Промяната изглежда като изчислена маневра за достигане на критичен етап в компенсационния пакет на Мъск за 2025 година, който според информациите изисква Tesla да достигне 10 милиона активни абонамента за FSD до края на 2035 година. Чрез премахването на първоначалната покупка Tesla понижава бариерата за влизане за нови собственици, като същевременно си осигурява дългосрочен приход, който се запазва дори когато автомобилът смени собственика си. Докато съществуващите собственици, които са платили 8000 долара (или дори 15 000 долара през предишните години), се очаква да запазят достъпа си за цял живот, новите купувачи ще бъдат обвързани с абонамент, който ще отнеме около седем години плащания, за да се изравни с изходящата цена от 8000 долара.

Новата ценова структура на Tesla я позиционира като премиум играч в бързо пренаселения свят на автономните автомобили. За сравнение, новата система „Autonomy+“ на Rivian, която беше пусната по-рано тази година, подбива Tesla с цена от 49,99 долара на месец, като предлага и опция за доживотна покупка за 2500 долара. BlueCruise на Ford също струва 49,99 долара на месец, а GM продължава да предлага три години безплатен Super Cruise, преди да начисли месечна такса от 39,99 долара. Въпреки по-високата цена, системата „Supervised“ на Tesla остава по-амбициозна в оперативната си област, като се движи по градските улици и сложни кръстовища, където конкурентите ѝ често се връщат към режими за самостоятелно шофиране.

За вторичния пазар този преход може да създаде „колекционерска вълна“ за Tesla моделите отпреди 2026 година, които притежават прехвърлима еднократен FSD лиценз. Тъй като абонаментът е свързан с потребителския акаунт, а не с VIN, бъдещите употребявани автомобили Tesla вероятно ще се появят на пазара „голи“, което ще наложи на втория собственик да започне свой собствен абонамент за 99 долара на месец.