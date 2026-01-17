BMW не смята да се отказва от 4 Series, дори напротив

Докато конкурентите от Audi и Mercedes-Benz свиват портфолиото си от купета, BMW официално потвърди, че 4 Series не само остава в играта, но и се подготвя за радикално ново трето поколение. Шефът на развойната дейност на баварците, Йоахим Пост, сложи край на спекулациите, заявявайки пред Autocar, че „четворката“ е ключов стълб за спортния имидж на марката. Новината. подчертава, че в Мюнхен нямат намерение да се отказва от емоционалните двуврати модели, като следващата генерация ще се разработва паралелно с революционната платформа Neue Klasse.

Голямата новина за ентусиастите е „двойният път“, по който поема легендарното BMW M4. Подобно на очакваното следващо M3, новият M4 ще се предлага в две коренно различни, но еднакво агресивни версии. Изцяло електрическият модел (вероятно с индекс ZA2) ще използва четири електромотора и интелигентна система за управление на въртящия момент, докато бензиновият вариант ще продължи да залага на обновения 3.0-литров шестцилиндров S58 мотор. Благодарение на стратегическото планиране, инженерите са подготвили тези двигатели да отговарят на стандарта Euro 7 без нужда от масивни нови инвестиции, което дава на BMW огромно пазарно предимство.

Електрическото бъдеще на модела в лицето на следващия i4 (NA2) също изглежда впечатляващо. Слуховете от кухнята на компанията сочат внедряването на огромна батерия с капацитет от 108 kWh, която в комбинация с 800-волтовата архитектура на Neue Klasse ще осигурява пробег от над 800 километра по цикъла WLTP. Това на практика ще сложи край на притесненията за пробега, като същевременно ще позволи свръхбързо зареждане – до 372 км за едва 10 минути.

За тези, които не искат да чакат до края на десетилетието, BMW планира да удължи живота на настоящите G22/G82 модели до юли 2029 година, което е необичайно дълъг цикъл за марката. Тази стратегия позволява на баварците да експлоатират докрай гъвкавата CLAR платформа, докато Neue Klasse се налага на пазара. Паралелно с това, потвърждението за нова 4 Series означава зелена светлина и за следващите поколения на крос-купетата X4и X6, които ще споделят задвижващите системи и технологии с новите iX3 и iX4.