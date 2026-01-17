Mercedes се отказва от сложния си и скъп автопилот в полза на по-полезна технология

Mercedes-Benz официално „удари спирачки“ на своята амбициозна, но силно ограничена система от Ниво 3 – Drive Pilot. Според последния доклад на Handelsblatt, производителят от Щутгарт е решил да премахне опцията от предстоящия фейслифт на флагмана S-Class и електрическия EQS.

Причината за този неочакван обрат е комбинация от икономически прагматизъм и технологични бариери. Drive Pilot, който беше първата сертифицирана система от Ниво 3, позволяваща на водача законно да гледа филми или да проверява имейли, се оказа твърде скъп за производство и твърде ограничен за клиентите. С цена между 6 000 и 9 000 евро и сериозни изисквания – работа само през деня, при ясно време, на точно определени магистрали и със скорост до 95 км/ч (само в Германия) – системата не успя да генерира очакваното търсене. Липсата на рентабилност бе подчертана и от фалита на ключовия доставчик на LiDAR сензори Luminar в края на 2025 година, което допълнително оскъпи поддръжката на технологията.

Вместо да преследва „призрака“ на Ниво 3, Mercedes-Benz преминава към стратегията на Tesla, но с типичната за марката германска прецизност. Новият фокус е върху системата MB.Drive Assist Pro, разработена в партньорство с Nvidia. На официалното си представяне на изложението CES 2026 в Лас Вегас по-рано този месец, Mercedes демонстрира възможностите на тази платформа в новия електрически CLA. Въпреки че се води Ниво 2++ (изисква ръце на волана и постоянно внимание), тя предлага много по-голяма практическа полза. Опциите включват способност за шофиране от начална до крайна точка в натоварена градска среда, включително справяне с кръстовища и завои. Това е постигнато с използването на суперкомпютър с 508 TOPs производителност и набор от 30 сензора (камери, радари и ултразвук), анализиращи 10 възможни изхода за всяка маневра. Пакетът ще струва около 3 500 евро за три години, което е значително по-малко от досегашните абонаменти за Drive Pilot.

Mercedes-Benz не се отказва окончателно от автономността, а просто пренарежда картите си. Докато MB.Drive Assist Pro ще се бори за пазарен дял в градовете срещу Tesla FSD, компанията гледа директно към Ниво 4 за следващото десетилетие. Целта е прескачане на „сивата зона“ на споделената отговорност, където водачът трябва да се намесва в критични ситуации, и преминаване към напълно автономни роботизирани услуги.