Tesla отчете огромни загуби през 2025-та, какво следва за компанията?

За първи път в историята на Tesla, гигантът в производството на електромобили отчита спад в печалбата на годишна база, като реализира 3,24 милиарда евро – шокиращ спад от 46% спрямо резултатиaте от 2024 година. Още по-притеснително за тези, които наблюдават компанията, е маржът на печалбата, който е спаднал от високите 23,8% през 2022 година до скромните 4,9% през 2025 година.

Един поглед разкрива, че оцеляването на Tesla през 2025 година е зависело до голяма степен от печалбата на компанията, около 2 милиарда евро, от прехвърлянето на регулаторни кредити на конкуренти, които се борят да постигнат целите за емисиите. С „One Big Beautiful Bill Act“ на настоящата администрация в САЩ, който ефективно отменя тези кредити за 2026 година и премахва данъчния стимул за потребителите в размер на 6400 евро, Tesla се изправя пред сериозен проблем. Спадът от 9% в общия обем, подчертан от 16-процентен срив в продажбите през четвъртото тримесечие, показва, че привлекателността на марката за масовия пазар спада все повече.

Въпреки катастрофата на фронта на продажбите на автомобили, „спомагателните енергийни единици“ на Tesla работят извънредно, за да поддържат компанията. Отделът за съхранение на енергия отбеляза ръст от 27% и достигна 10,84 млрд. евро, докато отделът за услуги донесе още 10,67 млрд. евро. Тези сектори бързо се превръщат в структурни стълбове на компания, която явно започва да израства от първоначалната си идентичност на обикновен производител на автомобили. Докато изтеглянето от пазара на Model S и Model X сигнализира края на една ера за любителите на двата модела, бумът в бизнеса с батерии и услуги показва преориентиране към инфраструктурата и търговското приложение, което може да се окаже по-устойчиво от нестабилния пазар на автомобили.

Изпълнителният директор Елон Мъск сега залага всичко на бъдеще, движено от автономност, премествайки фокуса на компанията. Предстоящият двуместен Cybercab е планиран за дебют през 2026 година и има за цел да замести индивидуалната собственост с роботизирана транспортна мрежа. Ако този бизнес потръгне, то не е изключено Tеsla да се отдалечи още повече от конвенционалните електрически автомобили в полза на автономни такива, подобно на масовото разпространение на електромобили, което постигна през последното десетилетие.