Mercedes-AMG поправи грешката си с GLC 53 и замени двулитровия двигател

Mercedes-AMG поправи грешката си с GLC 53 и замени двулитровия двигател

10 Февруари, 2026 16:26 1 074 2

  • mercedes-
  • glc-
  • amg-
  • glc53

Подобни промени се очакват и при C-Class

Mercedes-AMG поправи грешката си с GLC 53 и замени двулитровия двигател - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-AMG официално потвърди, че емблемата „53“ се завръща към шестцилиндровите си корени за моделната гама GLC. След кратък експеримент с четирицилиндрови двигатели, обновените Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ под формата на класически SUV и елегантен купе вариант се отказва от експеримента с 2.0-литров двигател в полза на значително преработен 3,0-литров редови шестцилиндров.

Сърцето на новия GLC 53 е усъвършенстван 3,0-литров шестцилиндров двигател, който използва сложна система за принудително пълнене. Чрез комбинирането на традиционен турбокомпресор с електрически спомагателен компресор, инженерите на AMG практически са елиминирали забавянето в ниските обороти. Агрегатът развива 330 kW (443 к.с.) и базов въртящ момент от 600 Nm.Временна 10-секундна функция за boost повишава въртящия момент до 640 Nm, което позволява по-лесно изпреварване.

Вграден в трансмисията стартер-генератор (ISG) от второ поколение осигурява допълнителен електрически тласък от 17 kW (23 к.с.) и 205 Nm, като същевременно осигурява плавно спиране и стартиране и рекуперация на енергия. Когато е оборудван с опционалния пакет AMG DYNAMIC PLUS, GLC 53 достига 100 км/ч за 4,2 секунди. Въпреки че стандартно е ограничена електронно до 250 км/ч, AMG Driver’s Package повишава ограничителя до 270 км/ч.

За първи път в серията 53 GLC е наличен специален режим Drift Mode, който се комбинира с електронно контролирания диференциал с ограничено приплъзване на задния мост. За да се справи с увеличеното тегло на шестцилиндровия двигател и хибридния хардуер, GLC 53 разчита на окачването AMG RIDE CONTROL. Тази система използва стоманени пружини в комбинация с адаптивни амортисьори, което се регулира в реално време в зависимост от пътната настилка и избраната програма за шофиране (Comfort, Sport или Sport+). Спирачките отпред също са заменени с по-големи 390-милиметрови вентилирани дискове.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
  • 1 Голям

    1 1 Отговор
    праз. Болиме фарут.

    18:31 10.02.2026

  • 2 Що бе 1.5 хибриден да му сложат

    1 0 Отговор
    Много е икономичен ! Взеха парите от зелените сделки да си субсидират пак бензинови двигатели! Да връщат парите!

    20:28 10.02.2026