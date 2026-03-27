Kia даде старт на производството на евтината EV2

Kia oбяви, че първите серийни екземпляри на модела EV2 започнаха да слизат от поточната линия в Жилина, Словакия. Този важен момент следва мащабна модернизация на завода на стойност 200 милиона евро, който вече използва над 600 модерни робота за управление на сложната комбинация от производство на изцяло електрически, хибридни и автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Позициониран като най-достъпния модел в електрическото портфолио на Kia, EV2 се предлага с агресивна стартова цена от 26 600 евро на големите европейски пазари. За да се постигне тази цена, базовото ниво на оборудване „Light“ се предлага изключително в конфигурация с четири места и използва LFP батерия с капацитет 42,2 kWh. По-високите нива на оборудване, като „Air“ и „Earth“, преминават към стандартна конфигурация с пет места и предлагат по-голяма батерия NMC с капацитет 61 kWh, което удължава пробега до 453 км.

Пускането на пазара е структурирано в две отделни фази, за да се справи с очакваното високо търсене. Първата вълна от доставки, която трябва да започне през април 2026-та, ще се фокусира върху моделите Standard Range, оборудвани с батерия от 42,2 kWh. Ентусиастите, които очакват батерията Long Range с капацитет 61 kWh или спортното ниво на оборудване GT-Line, което включва 19-цолови алуминиеви джанти, трилъчев волан и екстериорни акценти с висок гланц, ще трябва да изчакат до юни 2026 месец, когато сглобяването на тези варианти официално ще се включи в производствената линия.

От технологична гледна точка EV2 се представя много над класа си, като наследява инфоразвлекателния пакет „ccNC Lite“ от флагманските модели на Kia. Таблото разполага с три екрана, включително 12,3-инчов цифров дисплей, 12,3-инчов централен сензорен екран и специален 5,3-инчов дисплей за управление на климатичната система. Въпреки че използва 400V архитектура, за да запази своето бюджетно позициониране, EV2 все пак поддържа 118kW DC бързо зареждане, способно да зареди батерията от 10% до 80% за приблизително 30 минути.