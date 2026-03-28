Разсеркретиха новото Polo във всичките му версии

Изтекли снимки на изцяло новия ID. Polo и неговата наточена версия, ID. Polo GTI, се появиха в Instagram тази седмица, като по този начин разкриха изненадата преди планирания им пролетен дебют. Както беше предсказано от концепцията ID.2all, серийният ID. Polo възприема дизайнерския език „Pure Positive“, който се отдалечава от изпъкналия, футуристичен стил на ранните модели ID в полза на по-стабилна, класическа силуетна линия на хечбек.

Серийният автомобил заменя миниатюрните камери на концепцията с конвенционални огледала и се отличава с по-изчистена, по-хоризонтална предна част. Наточеният ID. Polo GTI вдига летвата с характерна червена лента под решетката, вертикални дневни светлини и броня с решетка тип пчелна пита, оставайки верен на традицията на хотхечовете на марката.

Въпреки че е с дължина само 4053 мм, приблизително същата като излизащия от производство бензинов модел, ID. Polo използва специалната си електрическа платформа MEB+, за да предложи значително по-просторен интериор. Дължината на интериора е нараснала с 19 мм, осигурявайки водещо в класа си пространство за краката на задните пътници. Багажникът предлага обем от 435 литра, което се разширява до 1 243 литра при сгънати седалки.

Гамата на ID. Polo е изградена около архитектура с предно задвижване и четири различни нива на мощност. Моделите от входния клас предлагат 85 kW (114 к.с.) или 99 kW (133 к.с.), докато по-мощната версия развива 155 kW (208 к.с.). Топ версията GTI, чието пускане на пазара е планирано около година след стандартните модели, развива 166 kW (223 к.с.).

Конфигурациите на батериите са разделени между икономичен 37 kWh LFP (литиево-железен фосфат) пакет за базовите версии и пакет с по-висока плътност 52 kWh NMC (никел-манган-кобалт) за версиите с голям пробег и GTI. По-голямата батерия осигурява пробег до 450 км (WLTP) и поддържа по-бързо DC зареждане с 130 kW, което позволява зареждане от 10 до 80% за около 23 минути.