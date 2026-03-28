Новини
Авто »
Разсеркретиха новото Polo във всичките му версии

28 Март, 2026 12:00 1 365 5

Електрическият модел ще се предлага в четири варианта

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изтекли снимки на изцяло новия ID. Polo и неговата наточена версия, ID. Polo GTI, се появиха в Instagram тази седмица, като по този начин разкриха изненадата преди планирания им пролетен дебют. Както беше предсказано от концепцията ID.2all, серийният ID. Polo възприема дизайнерския език „Pure Positive“, който се отдалечава от изпъкналия, футуристичен стил на ранните модели ID в полза на по-стабилна, класическа силуетна линия на хечбек.

Серийният автомобил заменя миниатюрните камери на концепцията с конвенционални огледала и се отличава с по-изчистена, по-хоризонтална предна част. Наточеният ID. Polo GTI вдига летвата с характерна червена лента под решетката, вертикални дневни светлини и броня с решетка тип пчелна пита, оставайки верен на традицията на хотхечовете на марката.

Въпреки че е с дължина само 4053 мм, приблизително същата като излизащия от производство бензинов модел, ID. Polo използва специалната си електрическа платформа MEB+, за да предложи значително по-просторен интериор. Дължината на интериора е нараснала с 19 мм, осигурявайки водещо в класа си пространство за краката на задните пътници. Багажникът предлага обем от 435 литра, което се разширява до 1 243 литра при сгънати седалки.

Гамата на ID. Polo е изградена около архитектура с предно задвижване и четири различни нива на мощност. Моделите от входния клас предлагат 85 kW (114 к.с.) или 99 kW (133 к.с.), докато по-мощната версия развива 155 kW (208 к.с.). Топ версията GTI, чието пускане на пазара е планирано около година след стандартните модели, развива 166 kW (223 к.с.).

Конфигурациите на батериите са разделени между икономичен 37 kWh LFP (литиево-железен фосфат) пакет за базовите версии и пакет с по-висока плътност 52 kWh NMC (никел-манган-кобалт) за версиите с голям пробег и GTI. По-голямата батерия осигурява пробег до 450 км (WLTP) и поддържа по-бързо DC зареждане с 130 kW, което позволява зареждане от 10 до 80% за около 23 минути.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язе

    11 2 Отговор
    Има още на къде да се подибрява преди да стигне китайците

    12:27 28.03.2026

  • 2 Скука

    10 0 Отговор
    Нищо ново, еднакво с милионите други днешни автомобили и като дизайн и като характеристики. Уеднаквяване на всичко, пълна скука.

    12:41 28.03.2026

  • 3 Давай VW!

    2 6 Отговор
    С VW никога не е скучно. Този модел е удар в десятката.

    Коментиран от #4

    13:59 28.03.2026

  • 4 Варна 3

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Давай VW!":

    Фолксвагенът не е скучно за китайците, защото ги произвеждат.

    14:54 28.03.2026

  • 5 Видял

    2 0 Отговор
    Полото стана Голф. На цена от 50 евро и нагоре ще се ориентираме към Чайна.

    15:16 28.03.2026