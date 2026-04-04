Новини
Авто »
Toyota обнови Land Cruiser, за да се справи с най-сериозния проблем на модела

4 Април, 2026 10:30 3 798 13

  • toyota-
  • land cruiser-
  • япония-
  • кражба

Кражбите в родината ѝ остават на високи нива

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Toyota официално представи обновената версия на Land Cruiser 250 на родния си пазар и въпреки че „кубичната“ форма остава непроменена, обновлението въвежда набор от функции против кражба и технологии, предназначени да се справят с неприятния факт, че автомобилът е един от най-често крадените модели в Япония. Тези подобрения се въвеждат изключително за вариантите с бензинови двигатели, като по-мощните турбодизелови модели се очаква да получат същото обновление в края на годината.

Обновената версия поставя силен акцент върху цифровата и физическата сигурност. Предвид факта, че организираните престъпни групи все по-често използват хакване на „CAN bus“, за да заобиколят традиционните системи за запалване, Toyota въвежда нова система за измерване на разстоянието до смарт ключа. Тази технология не позволява отключването или стартирането на автомобила, освен ако физическият ключ не се намира в точно определен, удостоверен обхват, като по този начин ефективно неутрализира най-често използваните методи. Освен това, новата функция T-Connect My Start Lock позволява на собствениците да изключват двигателя дистанционно чрез приложение за смартфон, като предоставя цифров прекъсвач, който може да бъде активиран в момента, в който бъде засечена кражба.

Освен сигурността, обновлението позволява на купувачите да се насладят на наследството на Land Cruiser чрез нов опционален пакет осветление. Емблематичните кръгли Bi-Beam LED фарове, които преди бяха отличителен белег на изчерпаната „First Edition“, сега са налични като самостоятелна опция за версията VX. Тези ретро фарове заменят по-тесните, правоъгълни LED фарове, придавайки на J250 предна част, която по-точно отразява класическите модели от серии 40 и 70. Цветовата палитра също е обновена, като новото „Neutral Black“ заменя стария „Black 202“, а монохромният нюанс „Sand“ се присъединява към гамата за тези, които предпочитат по-функционален, едноцветен вид.

Интериорът на версията VX е значително подобрен, за да съответства на лукса на европейските и американските си аналози. Шофьорите вече се възползват от седалки с осемстепенно електрическо регулиране и вградени функции за запаметяване, докато предният пътник получава четиристепенно електрическо регулиране като стандарт. От технологична гледна точка SUV-ът вече включва пакета Toyota Teammate Advanced Drive. Очаква се подобни обновления да дойдат и в Европа на малко по-късен етап.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    12 10 Отговор
    Крадат ги не защото са кой знае какво, а за да ги продават на чаршафите и африканците и всички знаем за какво!

    10:37 04.04.2026

  • 2 УдоМача

    18 0 Отговор
    Какъв лукс бре? Това е автомобил за вършене на работа! И точно поради тази причина единственото електронно в тях трябва да е запалването на горивото и радиото. Нищо друго! Но доживяхме побъркан свят, ей! Слава Богу, че скоро сам ще се затрие...

    Коментиран от #4, #5

    10:58 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не прекалявай

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "УдоМача":

    За какво ти е електроника в двигателя, след като доказано най удачното е карбуратора.

    Това е машина за вършене на работа И единственото електричество трябва да е в фаровете и в стартера. Даже радиото е лукс от който нямаш нужда

    11:07 04.04.2026

  • 5 Даже стартера е лукс

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "УдоМача":

    Най-добре палене като в доброто старо време с манивела - безотказно. Защото и стартера се разваля -измислили са го за да ти вземат парите и да те направят зависим от сервизите. Нали?

    Виждаш ли се Как звучиш отстрани ?

    Коментиран от #9

    11:09 04.04.2026

  • 6 Талибан

    11 2 Отговор
    Една картечница която се показва от люка много й отива!

    11:13 04.04.2026

  • 7 Две неща

    14 0 Отговор
    1. Не знаех, че в Япония се краде, и то коли?!
    2. Може ли автора да прочете на глас "SUV - ът"

    11:15 04.04.2026

  • 8 Лопата Орешник

    9 4 Отговор
    Чудна машина!! А за тези които се чудят и твърдят, че тази машина трябва да бъде проста, не луксозна и без електроника, е аз Ви разбирам, но и Вие разберете,че това в свят на нано чипове, изкуствен интелект и квантов напредък е нелогично! Ако чак толкова искате липса на лукс и електроника , Лада Нива!

    11:32 04.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Даже стартера е лукс":

    Не съм имал такова жЮвотно, не е моята мечта❗
    Но имаше видео където механик сравнява кормилна кутия/рейка на стар и нов Круизър и обяснява защо старите са издържали по над 500 000 км , а новите създават проблеми след 150 000 км❗

    12:18 04.04.2026

  • 10 Реално!

    5 4 Отговор
    Сега прилича още повече на кашон!

    13:01 04.04.2026

  • 11 Каквото и

    5 4 Отговор
    да и обновяват и правят,си остава просто един селски автомобил!

    14:22 04.04.2026

  • 12 Кочо Честименски

    3 0 Отговор
    В Япония най-крадените коли са френските. Още по пътя ги крадат, 100% от тях.

    17:15 04.04.2026

  • 13 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Тоз квадратен кош бил чудна машина… само за жълтопаветни травестити с разпрани пърдяли

    00:14 06.04.2026