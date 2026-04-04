Toyota обнови Land Cruiser, за да се справи с най-сериозния проблем на модела

Toyota официално представи обновената версия на Land Cruiser 250 на родния си пазар и въпреки че „кубичната“ форма остава непроменена, обновлението въвежда набор от функции против кражба и технологии, предназначени да се справят с неприятния факт, че автомобилът е един от най-често крадените модели в Япония. Тези подобрения се въвеждат изключително за вариантите с бензинови двигатели, като по-мощните турбодизелови модели се очаква да получат същото обновление в края на годината.

Обновената версия поставя силен акцент върху цифровата и физическата сигурност. Предвид факта, че организираните престъпни групи все по-често използват хакване на „CAN bus“, за да заобиколят традиционните системи за запалване, Toyota въвежда нова система за измерване на разстоянието до смарт ключа. Тази технология не позволява отключването или стартирането на автомобила, освен ако физическият ключ не се намира в точно определен, удостоверен обхват, като по този начин ефективно неутрализира най-често използваните методи. Освен това, новата функция T-Connect My Start Lock позволява на собствениците да изключват двигателя дистанционно чрез приложение за смартфон, като предоставя цифров прекъсвач, който може да бъде активиран в момента, в който бъде засечена кражба.

Освен сигурността, обновлението позволява на купувачите да се насладят на наследството на Land Cruiser чрез нов опционален пакет осветление. Емблематичните кръгли Bi-Beam LED фарове, които преди бяха отличителен белег на изчерпаната „First Edition“, сега са налични като самостоятелна опция за версията VX. Тези ретро фарове заменят по-тесните, правоъгълни LED фарове, придавайки на J250 предна част, която по-точно отразява класическите модели от серии 40 и 70. Цветовата палитра също е обновена, като новото „Neutral Black“ заменя стария „Black 202“, а монохромният нюанс „Sand“ се присъединява към гамата за тези, които предпочитат по-функционален, едноцветен вид.

Интериорът на версията VX е значително подобрен, за да съответства на лукса на европейските и американските си аналози. Шофьорите вече се възползват от седалки с осемстепенно електрическо регулиране и вградени функции за запаметяване, докато предният пътник получава четиристепенно електрическо регулиране като стандарт. От технологична гледна точка SUV-ът вече включва пакета Toyota Teammate Advanced Drive. Очаква се подобни обновления да дойдат и в Европа на малко по-късен етап.