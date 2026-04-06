Tesla рязко вдигна цените на последните произведени Model S и Model X

В ход, който предизвика бурни дебати както сред феновете и противниците на Tesla, така и сред пазарните анализатори, компанията внезапно увеличи цените с 15 000 долара за останалите на склад бройки от своите дългогодишни флагмански модели. От 6 април. стартовата цена на Model S вече е внушителните 109 900 долара, докато тази на базовия Model X се е повишила до 114 900 долара. Тази добавка за края на жизнения цикъл идва само няколко дни, след като Tesla официално затвори производствените линии за тези два модела, оставяйки по-малко от 1 000 бройки на разположение в световен мащаб. Корекцията на цената ефективно отразява цената на предишния пакет Luxe, но е важно да се отбележи, че тези последни автомобили вече включваха тези екстри, което прави това чисто игра с маржа върху намаляващите запаси.

Времето на увеличението е особено спорно, като се има предвид историческата позиция на Tesla срещу надценките, характерни за традиционните дилърски мрежи. Като повишава цените на съществуващите запаси, Tesla по същество възприема именно модела на дилърските надценки, който феновете ѝ отдавна осмиват. Докато настоящите собственици празнуват възприеманото повишение на препродажната стойност на автомобилите си, потенциалните купувачи се възмущават от новите условия. Значителен повод за спорове е неотдавнашната промяна в прехвърляемостта на Full Self-Driving (FSD) и Luxe Package. Тъй като тези функции вече са обвързани с първоначалния купувач, а не с VIN, надценката от 15 000 долара има практически нулева стойност на вторичния пазар, след като първият собственик реши да продаде.

Експерти от бранша предполагат, че тази ценова стратегия се дължи не толкова на корпоративна алчност, колкото на управлението на окончателното изтегляне на моделите „S“ и „X“. Ако имаше истинско, дългосрочно търсене на тези електромобили за над 100 000 долара, Tesla вероятно щеше да инвестира в цялостно обновяване „Model 2.0“, вместо да изтегли платформите. Вместо това компанията извлича полза от оставащия „FOMO“ (страх да не пропуснеш нещо) у колекционерите и лоялните към марката хора, които искат да притежават последната версия на автомобилите, които изградиха империята на Tesla.