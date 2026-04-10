Tesla подготвя евтин компактен SUV

Tesla пренасочва фокуса си от луксозните модели от висок клас към практични автомобили за масовия пазар. След като компанията официално изтегли от производство своите дългогодишни флагмани – Model S и Model X, като им предостави това, което главният изпълнителен директор Елон Мъск нарече „почетно освобождаване от служба“. С едва няколкостотин бройки, останали в глобалния запас, производствените линии във фабриката във Фремонт вече се пренасочват към мащабно производство на хуманоидния робот Optimus. Въпреки това, нов доклад на Reuters сочи, че Tesla не се отказва от пазара на автомобили, като компанията е в ранните етапи на разработката на изцяло нов компактен електрически SUV, проектиран да се позиционира под Model 3.

Този предстоящ кросоувър, за който вътрешни източници предполагат, че се разработва изцяло от нулата, а не като вариант на съществуващи модели, ще бъде с дължина от около 4,28 метра – приблизително 50 сантиметра по-къс от най-продавания Model Y. За да достигне ценова точка, по-близка до диапазона от 25 000 до 30 000 долара, се очаква автомобилът да използва по-леко шаси (около 1,5 тона) и по-малка батерия. Макар че това вероятно ще означава намаляване на пробега и мощността в сравнение с Model 3.

Производството на този нов компактен модел е предварително планирано за края на 2027-ма или началото на 2028-ма, като се очаква Gigafactory в Шанхай да поеме водещата роля в производството. Макар някои източници да предполагат, че проектът в крайна сметка ще се разшири към САЩ и Европа, основната му цел е да си върне територията, загубена в полза на все по-конкурентните китайски производители на електромобили. Интересното е, че според информациите Tesla проектира този автомобил така, че да предлага опция за ръчно управление наред с напълно автономния хардуер – стратегическа предпазна мярка за пазари, където регулаторното одобрение за безпилотната технология е все още далеч в бъдещето.

Тази новина идва в момент, когато Tesla залага силно на своята идентичност „Robotics First“. Докато масовото производство на Cybercab без волан официално започна този месец в Giga Texas, внезапната поява на този проект за компактен SUV предполага, че „отхвърленият“ бюджетен модел на Tesla може просто да е бил преименуван и преработен. Както при всички графици на Tesla, анализаторите от бранша препоръчват да се поддържа известна доза скептицизъм, особено като се има предвид, че отдавна обещаваният Roadster остава в състояние на неопределено забавяне.