Tesla подготвя евтин компактен SUV

Tesla подготвя евтин компактен SUV

10 Април, 2026 10:30 831 15

  • tesla-
  • model 3-
  • model y

Очаква се дебютът му да е през следващата или по-следващата година

Tesla подготвя евтин компактен SUV - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla пренасочва фокуса си от луксозните модели от висок клас към практични автомобили за масовия пазар. След като компанията официално изтегли от производство своите дългогодишни флагмани – Model S и Model X, като им предостави това, което главният изпълнителен директор Елон Мъск нарече „почетно освобождаване от служба“. С едва няколкостотин бройки, останали в глобалния запас, производствените линии във фабриката във Фремонт вече се пренасочват към мащабно производство на хуманоидния робот Optimus. Въпреки това, нов доклад на Reuters сочи, че Tesla не се отказва от пазара на автомобили, като компанията е в ранните етапи на разработката на изцяло нов компактен електрически SUV, проектиран да се позиционира под Model 3.

Този предстоящ кросоувър, за който вътрешни източници предполагат, че се разработва изцяло от нулата, а не като вариант на съществуващи модели, ще бъде с дължина от около 4,28 метра – приблизително 50 сантиметра по-къс от най-продавания Model Y. За да достигне ценова точка, по-близка до диапазона от 25 000 до 30 000 долара, се очаква автомобилът да използва по-леко шаси (около 1,5 тона) и по-малка батерия. Макар че това вероятно ще означава намаляване на пробега и мощността в сравнение с Model 3.

Tesla подготвя евтин компактен SUV

Производството на този нов компактен модел е предварително планирано за края на 2027-ма или началото на 2028-ма, като се очаква Gigafactory в Шанхай да поеме водещата роля в производството. Макар някои източници да предполагат, че проектът в крайна сметка ще се разшири към САЩ и Европа, основната му цел е да си върне територията, загубена в полза на все по-конкурентните китайски производители на електромобили. Интересното е, че според информациите Tesla проектира този автомобил така, че да предлага опция за ръчно управление наред с напълно автономния хардуер – стратегическа предпазна мярка за пазари, където регулаторното одобрение за безпилотната технология е все още далеч в бъдещето.

Тази новина идва в момент, когато Tesla залага силно на своята идентичност „Robotics First“. Докато масовото производство на Cybercab без волан официално започна този месец в Giga Texas, внезапната поява на този проект за компактен SUV предполага, че „отхвърленият“ бюджетен модел на Tesla може просто да е бил преименуван и преработен. Както при всички графици на Tesla, анализаторите от бранша препоръчват да се поддържа известна доза скептицизъм, особено като се има предвид, че отдавна обещаваният Roadster остава в състояние на неопределено забавяне.


  • 1 Какво ни засяга в България

    2 2 Отговор
    Какви Тесли ще се произвеждат в Китай през 2028! Ние вече и домати нямаме!

    10:43 10.04.2026

  • 2 Тити

    4 0 Отговор
    25 хиляди долара ама това е по малко от боклука наречен Дачия.

    Коментиран от #4

    11:01 10.04.2026

  • 3 Грешно предположение

    1 3 Отговор
    "се очаква автомобилът да използва по-леко шаси (около 1,5 тона) и по-малка батерия. Макар че това вероятно ще означава намаляване на пробега и мощността в сравнение с Model 3."


    Всъщност даже може да е по-мощен въпреки по-малката батерия. Новите батерии с бързо зареждане могат да осигуряват и по-голяма мощност на двигателите, въпреки по-ниския си капацитет. Автомобил с 50kWh батерия, който се зарежда с 500 kW може да се разрежда с много повече.

    А 500 киловата зарежда е два пъти по-бързо от настоящите 250 kW. А времето за зареждане при пътуване на дълги разстояния въобще не зависи от капацитета на батерията, а от мощността на зареждане. Този малък автомобил ще зарежда 1000 км два пъти по-бързо от автомобил с по-голяма батерия но 250 kW зареждане

    11:04 10.04.2026

  • 4 Не разчитай

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Надали ще струва 25 000 долара. Но пък зависи и от китайците! Ако те предлагат автомобилите на тази цена или трябва и Тесла да продава на такава или да се откаже от модела, защото иначе няма кой да го купува.

    Според мен точно по тази причина беше отлаган и досега. Не може да предложи цените на китайците при еднакви характеристики.

    Коментиран от #6

    11:06 10.04.2026

  • 5 много евтино требва да е

    1 0 Отговор
    че взимам $1000 заплата на месец

    11:28 10.04.2026

  • 6 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не разчитай":

    Тесла може да предложи на ниски цени. Доста време, само Тесла печели от ел. колите. Останалите все още работят на загуба, както и китайските. За това се говори и пише там, за масови съкращения в този сектор. До сега са работили с китайски субсидии. Докато в същото време, Тесла печели от всяка продадена кола.

    11:52 10.04.2026

  • 7 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    14:31 10.04.2026

  • 8 Слънчасалия

    0 0 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    14:40 10.04.2026

  • 9 Слънчасалия

    0 0 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    14:40 10.04.2026

  • 15 Гост

    0 0 Отговор
    Кой ще им търси недоразуменията, след като Toyota си е поставила за цел 30% продажби на електромобили през 2030. 30% изглеждат по-малко от 50%, но това са обещани 3,5 милиона електромобили Toyota през 2030, а щом Toyota го е обещала ще го изпълни!

    14:45 10.04.2026