Какво знаем за новото BMW X6 и кога очакваме да го видим?

Стратегията на BMW за следващите години става все по-ясна, тъй като марката се готви за пълна промяна в сегмента на купетата с висок просвет. Нови подробности, изтекли от високопоставен източник с кодово име „ynguldyn“, сочат, че следващото поколение на X6, известно вътрешно като G66, ще дебютира на пазара със седем варианта за задвижване. Докато BMW официално потвърди изтеглянето от производство на настоящия модел в завода си в Спартанбърг, Южна Каролина, наследникът G66 е планиран да влезе в производство през април 2028-ма, предлагайки комбинация от обновени двигатели с вътрешно горене и първото изцяло електрическо трио iX6.

Една от най-значимите промени в продуктовото планиране на G66 е слуховете за липсата на опции за плъг-ин хибриди (PHEV). Гамата с двигатели с вътрешно горене ще бъде оглавена от 40 xDrive – използващ допълнително усъвършенстван B58 с шест цилиндъра в ред – и ще бъде оглавена от M60 xDrive, който ще запази 4,4-литровия S68 V8. За европейския пазар в менюто остава дизеловият 40d xDrive с висока мощност, което гарантира, че X6 запазва репутацията си на автомобил за дълги пътувания.

Истинската новина обаче е появата на вариантите iX6 50, 60 и M70 xDrive. Тези модели ще дебютират с революционната батерийна технология Gen6 на BMW, включваща цилиндрични клетки, които предлагат 20% скок в енергийната плътност и 30% увеличение на пробега в сравнение с настоящия iX. Благодарение на новата 800-волтова електрическа архитектура, iX6 се очаква да поддържа бързо зареждане с постоянен ток от над 400 kW. За да се намали сложността, електрическите версии ще споделят същата производствена линия и архитектура на шасито „Flat Storage“ като водородните и електрическите версии на следващия X5.

Макар че до официалното представяне на X6 остават още две години, автомобилният свят няма да трябва да чака дълго, за да види предварителна версия на неговата технология. Официалният световен дебют на X5 от пето поколение (G65) е насрочен за това лято, а производството ще започне през октомври 2026-та. Тъй като X5 и X6 споделят една и съща платформа „Power of Choice“ и сглобяващия център в Спартанбърг, предстоящото пускане на X5 ще послужи като окончателен технически план за X6. За ентусиастите G66 представлява последната глава за X6 с V8 двигател, бележейки преходен момент, в който върховите „M“ характеристики вероятно ще преминат от двигателя S68 към конфигурацията с четири мотора на електрическия M70.