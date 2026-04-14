Повече пробег, нови технологии и обновена визия за Mercedes EQS

След премиерата на обновената S-Class, Mercedes-Benz официално се зае със своя електрически флагман чрез цялостно преработване за моделната 2026 година. Германският автомобилен производител потвърди, че EQS преминава към високопроизводителна 800-волтова електрическа архитектура. Този ход, съчетан с по-ефективни задвижвания и нова двустепенна трансмисия е увеличил пробега на EQS до зашеметяващите 926 километра (WLTP), което го поставя на крачка от лидера в сегмента Lucid Air.

Най-забележимата визуална промяна за 2026-та е завръщането към по-традиционния външен вид. Стандартната версия на седана вече разполага с емблематичната изправена тризвездна емблема на капака, съчетана с преработена черна радиаторна решетка. В интериора огромният 55-инчов Hyperscreen е преместен от списъка с опции в списъка със стандартно оборудване за всички варианти. Технологичните ентусиасти могат да изберат и нова система Steer-by-Wire, която замества традиционния волан с футуристичен такъв, проектиран да минимизира вибрациите и усилието при маневри при ниска скорост.

Техническите спецификации на обновената гама показват значителен скок както в мощността, така и в издръжливостта. Гамата вече започва с EQS 400, предлагащ 367 к.с. и батерия от 112 кВтч с начална цена от около 94 400 евро в Германия. По-високите версии, включително 580 4Matic с 585 к.с., използват по-голяма батерия с капацитет от 122 кВтч. Благодарение на 800-волтовата система, EQS вече поддържа 350 kW DC бързо зареждане, което позволява на шофьорите да възстановят 320 километра пробег само за десет минути.

Mercedes е обърнал внимание и на практичните аспекти, като е увеличил теглителната способност за моделите със задно задвижване до 1 600 килограма. За по-голям комфорт, салонът наследява отопляемите колани от S-Class и въвежда система за предсказуемо управление на амортисьорите, която сканира пътя пред автомобила, за да подготви въздушното окачване за предстоящи неравности. Очаква се първите доставки да започнат още тази година.