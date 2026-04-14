Новини
Авто »
Повече пробег, нови технологии и обновена визия за Mercedes EQS

14 Април, 2026 09:21 644 3

Електрическият флагман въвежда системата Steer-by-Wire

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След премиерата на обновената S-Class, Mercedes-Benz официално се зае със своя електрически флагман чрез цялостно преработване за моделната 2026 година. Германският автомобилен производител потвърди, че EQS преминава към високопроизводителна 800-волтова електрическа архитектура. Този ход, съчетан с по-ефективни задвижвания и нова двустепенна трансмисия е увеличил пробега на EQS до зашеметяващите 926 километра (WLTP), което го поставя на крачка от лидера в сегмента Lucid Air.

Най-забележимата визуална промяна за 2026-та е завръщането към по-традиционния външен вид. Стандартната версия на седана вече разполага с емблематичната изправена тризвездна емблема на капака, съчетана с преработена черна радиаторна решетка. В интериора огромният 55-инчов Hyperscreen е преместен от списъка с опции в списъка със стандартно оборудване за всички варианти. Технологичните ентусиасти могат да изберат и нова система Steer-by-Wire, която замества традиционния волан с футуристичен такъв, проектиран да минимизира вибрациите и усилието при маневри при ниска скорост.

Техническите спецификации на обновената гама показват значителен скок както в мощността, така и в издръжливостта. Гамата вече започва с EQS 400, предлагащ 367 к.с. и батерия от 112 кВтч с начална цена от около 94 400 евро в Германия. По-високите версии, включително 580 4Matic с 585 к.с., използват по-голяма батерия с капацитет от 122 кВтч. Благодарение на 800-волтовата система, EQS вече поддържа 350 kW DC бързо зареждане, което позволява на шофьорите да възстановят 320 километра пробег само за десет минути.

Mercedes е обърнал внимание и на практичните аспекти, като е увеличил теглителната способност за моделите със задно задвижване до 1 600 килограма. За по-голям комфорт, салонът наследява отопляемите колани от S-Class и въвежда система за предсказуемо управление на амортисьорите, която сканира пътя пред автомобила, за да подготви въздушното окачване за предстоящи неравности. Очаква се първите доставки да започнат още тази година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 гост

    2 0 Отговор
    по скоро при 122кВтч пробега ще е около 650км.

    09:44 14.04.2026

  2 авантгард

    2 0 Отговор
    М, телевизор с джойстик.
    Новаторство и чудо!

    09:51 14.04.2026

  3 БОТЕВ

    1 0 Отговор
    Mercedes е "на крачка от лидера в сегмента Lucid Air." Браточки, кво стана с Мерцедес и всички останали😁 Отделно в края на годината китайците пускат модели с новите батерии с полутвърд електролит, само с 5% течност и то гел. Литиевата, която се използва досега, старее дори и в гаража. Е нали се сещате, че сърцето на ел. автомобил е батерията и който си купи примерно луксозен Mercedes сега, не може да го продаде след 5 години, защото тази батерия, която слага вече е морално остаряла.

    10:20 14.04.2026