Tesla пусна лимитирана серия от последните Model S и Model X с огромна надценка

14 Април, 2026 11:44 450 1

Signature Edition ще могат да бъдат поръчани само след покана

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След 14-годишен производствен цикъл, Model S и Model X достигат края на своя път. За да отбележи събитието, Tesla обяви свръх-ексклузивна „Signature Edition“ за двата модела, ограничена до производство от само 350 бройки в световен мащаб – 250 за Model S Plaid и едва 100 за Model X Plaid. Това последно сбогуване е строго само за поканени, като златните билети се изпращат на избрана група дългогодишни лоялни клиенти на марката.

Signature Edition се отличава с ексклузивно покритие в наситено червено, което няма да се намери на никоя друга Tesla. Екстериорът е подчертан с 24-каратови златни акценти, включително предното лого „T“ и задната емблема Plaid. В интериора се разчита на изцяло бяла тема от алкантара и златни кантове по краищата на седалките. За да се гарантира, че собствениците никога няма да забравят колко рядък е автомобилът им, таблото е с табелка със сериен номер, а праговете на вратите и дистанционните ключове носят уникалното лого „Signature“.

От механична гледна точка, вариантът на Model S е оборудван с карбон-керамични спирачки и яркозлатни спирачни апарати. Model X Signature Edition, от друга страна, залага на по-величествена визия, като се движи на масивни 22-цолови джанти Machina и е ограничен изключително до премиум конфигурацията с шест места. За да смекчи удара от цената от 159 420 долара – над 30 000 долара повече от стандартните версии Plaid – Tesla включва „Luxe Package“, който включва софтуер за напълно автономно шофиране, безплатно доживотно Supercharging, четири години безплатна поддръжка и постоянна премиум свързаност.

Решението да се изтеглят от пазара тези флагмански ветерани произтича от мащабна индустриална промяна в завода във Фриймонт, Калифорния. Tesla пренасочва производствената площ, за да ускори сглобяването на хуманоидния робот Optimus и да се подготви за предстоящата компактна „достъпна“ платформа за електромобили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Това бяха колите от които всички автомибилни производители се учиха като ги разглобяваха. Някои и днес не могат да ги достигнат по ефективност

    11:54 14.04.2026