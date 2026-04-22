Suzuki eVitara „кацна“ в София (БГ ЦЕНИ)

Suzuki разширява гамата си с добавянето на електромобил в гамата си в лицето на новата eVitara. Моделът е изграден върху специалната платформа за електрически автомобили на Suzuki - Heartect-e. Увеличеното междуосие в сравнение с Vitara с бензинов двигател се изразява в по-просторен интериор, осигуряващ достатъчно място за пътниците. С дължина 4275 мм новият модел е със 100 мм по-дълъг от съществуващата Vitara, а междуосието от 2700 мм е с 200 мм по-голямо.

Задвижването на eVitara се осъществява от два варианта на батерии: батерия с капацитет 49 kWh, съчетана със система за задвижване на предните колела с мощност 144 к.с., и батерия с капацитет 61 kWh с възможност за избор между система за задвижване на предните колела с мощност 174 к.с. или система за задвижване на всички колела с мощност 184 к.с..

Конфигурацията със задвижване на всички колела добавя заден двигател с мощност 64 к.с., който подобрява възможностите извън пътя със системата Allgrip-e на Suzuki и режима Trail. Пробегът варира от 344 километра за версията с по-малката батерия и достига до 426 километра при вариант със задвижване на предните колела и по-голямата батерия.

Интериорът на eVitara е проектиран така, че да бъде едновременно модерен и функционален. На арматурното табло доминира голям стъклен панел, в който са разположени цифровият инструментален панел и информационно-развлекателната система. Suzuki се стреми към темата „Високи технологии и приключения“, със здрави материали и акцент върху практичността.

Цените в България започват от 32 990 евро с ДДС за версията с двойно задвижване в най-ниското ниво на оборудване и 49кВтч батерия и достигат до 41 990 евро за най-мощната версия в изпълнение GLX и 4WD.