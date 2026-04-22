Suzuki eVitara „кацна“ в София (БГ ЦЕНИ)

Suzuki разширява гамата си с добавянето на електромобил в гамата си в лицето на новата eVitara. Моделът е изграден върху специалната платформа за електрически автомобили на Suzuki - Heartect-e. Увеличеното междуосие в сравнение с Vitara с бензинов двигател се изразява в по-просторен интериор, осигуряващ достатъчно място за пътниците. С дължина 4275 мм новият модел е със 100 мм по-дълъг от съществуващата Vitara, а междуосието от 2700 мм е с 200 мм по-голямо.
Задвижването на eVitara се осъществява от два варианта на батерии: батерия с капацитет 49 kWh, съчетана със система за задвижване на предните колела с мощност 144 к.с., и батерия с капацитет 61 kWh с възможност за избор между система за задвижване на предните колела с мощност 174 к.с. или система за задвижване на всички колела с мощност 184 к.с..
Конфигурацията със задвижване на всички колела добавя заден двигател с мощност 64 к.с., който подобрява възможностите извън пътя със системата Allgrip-e на Suzuki и режима Trail. Пробегът варира от 344 километра за версията с по-малката батерия и достига до 426 километра при вариант със задвижване на предните колела и по-голямата батерия.
Интериорът на eVitara е проектиран така, че да бъде едновременно модерен и функционален. На арматурното табло доминира голям стъклен панел, в който са разположени цифровият инструментален панел и информационно-развлекателната система. Suzuki се стреми към темата „Високи технологии и приключения“, със здрави материали и акцент върху практичността.
Цените в България започват от 32 990 евро с ДДС за версията с двойно задвижване в най-ниското ниво на оборудване и 49кВтч батерия и достигат до 41 990 евро за най-мощната версия в изпълнение GLX и 4WD.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3
19:49 22.04.2026
2 Някой знае ли
Коментиран от #8
19:55 22.04.2026
3 ...
До коментар #1 от "Гост":по-скоро след фейса - 96-98 ;)
20:04 22.04.2026
4 Хер Флик от Гестапо
20:06 22.04.2026
5 Хер Флик от Гестапо
Коментиран от #7
20:07 22.04.2026
6 Хахахаха
Коментиран от #9
20:14 22.04.2026
7 Щепсел
До коментар #5 от "Хер Флик от Гестапо":Представям си излизане на магистрала и е за зареждане още преди Пазарджик 😁
20:17 22.04.2026
8 Ром с кола
До коментар #2 от "Някой знае ли":В Маджарско, Естрагом. Иначе 42 бона не са кой знай кво, ако имаш кинти де. Ще ида утре да платя кабелната, щото ще я спрът и ще видя кво ще остане. Може после да мина през Билла, има някви шишчета на промоция по 1 евро. Ама ще видим, ама незнам. В четвъртък, месо, чак пък толкова да се глезя? Незнам.
20:57 22.04.2026
9 Слънчасалия
До коментар #6 от "Хахахаха":Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.
Коментиран от #10
21:39 22.04.2026
10 Хахахаха
21:44 22.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 20 мил. Тесли
За 39 000 си взимам чисто нова У стандарт. Повече пробег, багажник, ускорение всичко.
22:04 22.04.2026
24 Иново
До коментар #23 от "Слънчасалия":А би ти верно си слънчасъл.....
23:54 22.04.2026