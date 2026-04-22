Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Suzuki eVitara „кацна“ в София (БГ ЦЕНИ)

22 Април, 2026 19:10 2 538 24

  • suzuki-
  • evitara-
  • vitara-
  • българия

Електрическият модел се предлага с три опции за задвижване

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Suzuki разширява гамата си с добавянето на електромобил в гамата си в лицето на новата eVitara. Моделът е изграден върху специалната платформа за електрически автомобили на Suzuki - Heartect-e. Увеличеното междуосие в сравнение с Vitara с бензинов двигател се изразява в по-просторен интериор, осигуряващ достатъчно място за пътниците. С дължина 4275 мм новият модел е със 100 мм по-дълъг от съществуващата Vitara, а междуосието от 2700 мм е с 200 мм по-голямо.

Задвижването на eVitara се осъществява от два варианта на батерии: батерия с капацитет 49 kWh, съчетана със система за задвижване на предните колела с мощност 144 к.с., и батерия с капацитет 61 kWh с възможност за избор между система за задвижване на предните колела с мощност 174 к.с. или система за задвижване на всички колела с мощност 184 к.с..

@galinganev6

Изцяло новото Suzuki eVitara е в България #suzuki #evitara #vitara #bulgaria

♬ Glue - BICEP

Конфигурацията със задвижване на всички колела добавя заден двигател с мощност 64 к.с., който подобрява възможностите извън пътя със системата Allgrip-e на Suzuki и режима Trail. Пробегът варира от 344 километра за версията с по-малката батерия и достига до 426 километра при вариант със задвижване на предните колела и по-голямата батерия.

Интериорът на eVitara е проектиран така, че да бъде едновременно модерен и функционален. На арматурното табло доминира голям стъклен панел, в който са разположени цифровият инструментален панел и информационно-развлекателната система. Suzuki се стреми към темата „Високи технологии и приключения“, със здрави материали и акцент върху практичността.

Цените в България започват от 32 990 евро с ДДС за версията с двойно задвижване в най-ниското ниво на оборудване и 49кВтч батерия и достигат до 41 990 евро за най-мощната версия в изпълнение GLX и 4WD.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 1 Отговор
    Най-здравите витари са от 1994г.

    Коментиран от #3

    19:49 22.04.2026

  • 2 Някой знае ли

    2 0 Отговор
    Къде се сглобяват?

    Коментиран от #8

    19:55 22.04.2026

  • 3 ...

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    по-скоро след фейса - 96-98 ;)

    20:04 22.04.2026

  • 4 Хер Флик от Гестапо

    6 5 Отговор
    Това недоразумение, преди да кацне, вече е "морално остаряла техника"...съотнесено с китайците е като уокмен с айпод..... Да излита обратно

    20:06 22.04.2026

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    10 3 Отговор
    340 км.... Невероятно японско постижение.... Тия след Фукушима тотално се облъчиха

    Коментиран от #7

    20:07 22.04.2026

  • 6 Хахахаха

    3 4 Отговор
    Тесла Модел У отново е най-продаваната кола в Европа. Март месец са продадени над 30 хиляди Модел У. А това Сузуки е тествано на север, при ниски температури разхода на енергия е огромен в сравнение с други марки.

    Коментиран от #9

    20:14 22.04.2026

  • 7 Щепсел

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хер Флик от Гестапо":

    Представям си излизане на магистрала и е за зареждане още преди Пазарджик 😁

    20:17 22.04.2026

  • 8 Ром с кола

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой знае ли":

    В Маджарско, Естрагом. Иначе 42 бона не са кой знай кво, ако имаш кинти де. Ще ида утре да платя кабелната, щото ще я спрът и ще видя кво ще остане. Може после да мина през Билла, има някви шишчета на промоция по 1 евро. Ама ще видим, ама незнам. В четвъртък, месо, чак пък толкова да се глезя? Незнам.

    20:57 22.04.2026

  • 9 Слънчасалия

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #10

    21:39 22.04.2026

  • 10 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Слънчасалия":

    Точно така.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 20 мил. Тесли

    3 0 Отговор
    Хубава кола, но цената трябва.да е.25 до 27 000евро. Сравнявам с опел хронтера и ситроен ц3 еэр крос. Сега има промоция 27к евро със всички екстри 54кв. Батерия и пробег над 400км
    За 39 000 си взимам чисто нова У стандарт. Повече пробег, багажник, ускорение всичко.

    22:04 22.04.2026

  • 13 Рязбирач

    5 0 Отговор
    Електричката трябва да е малка като VW up или Dacia Spring. Всичко друго е смешка. Само за града.

    22:40 22.04.2026

  • 24 Иново

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Слънчасалия":

    А би ти верно си слънчасъл.....

    23:54 22.04.2026