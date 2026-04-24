Audi пенсионира най-евтините си модели

Audi официално затваря страницата на ерата на моделите с двигатели с вътрешно горене от най-ниския ценови сегмент, след като марката потвърди, че производството на Audi A1 в Марторел, Испания, и на Audi Q2 в Инголщат е приключило окончателно. Това двойно изтегляне от пазара бележи значителна промяна в стратегията на Audi за продуктовото портфолио, като компанията се отклонява от субкомпактните автомобили с голям обем и ниска печалба, за да се фокусира върху премиум входни модели, задвижвани изцяло с електричество. През съответния си жизнен цикъл A1 намери близо 1,4 милиона нови собственици, докато кросоувърът Q2 напуска производствената линия с над 887 000 продадени бройки – цифри, които Audi сега се надява да повтори с ново поколение високотехнологични модели „e-tron“.

Останалата празнина на сглобяващата линия в Инголщат вече се подготвя за завръщането на Audi A2 e-tron. Планиран за световна премиера през есента, този нов компактен електромобил е отговорът на Audi на предизвикателството на градската мобилност. A2 e-tron ще използва нововъведената платформа MEB+ на Volkswagen Group, споделяйки техническото си ДНК с наскоро пуснатия Volkswagen ID.3 Neo. Тази „Neo“ архитектура носи значителни подобрения спрямо предишните MEB модели, включително нова опция за 79 kWh батерия, способна да осигури до 630 километра пробег по WLTP и максимална скорост на зареждане от 183 kW, което позволява зареждане от 10 до 80% за по-малко от 30 минути.

Освен за градските пътуващи, Audi залага двойно на „емоционалната“ производителност със серийна версия на Concept C, чието пускане на пазара е планирано за 2027 година. Този двуместен електрически спортен автомобил ще се сглобява в специализирания завод Böllinger Höfe – духовният дом на R8 – като по същество ще служи като технологичен наследник на TT Roadster. Въпреки последните слухове в бранша, че Porsche преразглежда плановете си за електрически спортен автомобил, главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, потвърди, че проектът, известен вътрешно като „C-Sport“, продължава по план. Той ще използва високопроизводителна платформа за електромобили, разработена съвместно с Porsche (предназначена за електрическите близнаци 718), с 800-волтова архитектура и минималистичен интериор в стил „shy tech“, който дава предимство на тактилните метални контроли пред чисто цифровите екрани.

Този стратегически завой сигнализира, че Audi вече не се интересува от конкуренцията за „бюджетни“ купувачи, а вместо това избира да предефинира премиум изживяването в началния сегмент чрез софтуер и пробег. Докато загубата на A1 и Q2 премахва най-достъпните модели с „четирите пръстена“ от пазара, предстоящите A2 e-tron и роудстърът „C-Sport“ са проектирани да възстановят имиджа на марката като пионер в авангардното инженерство.