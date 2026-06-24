Акционери искат да върнат скандалния бивш шеф на Nissan

Годишното общо събрание на Nissan в Йокохама се превърна в хаотичен корпоративен бунт, който разкри дълбоко вкоренената паника сред инвеститорите поради продължителната стагнация на японския автомобилен производител на пазара. Изправени пред стремително падащите цени на акциите и две поредни години на нетни загуби, недоволните акционери се възползваха от това събрание, за да внесат поредица от агресивни предложения, целящи отстраняването на настоящия главен изпълнителен директор Иван Еспиноса. В неочакван обрат, който подчертава колко отчаяна е станала обстановката, група инвеститори официално внесе предложение за връщането на най-известния международен беглец в бранша, Карлос Гон, за да поведе структурното преобразуване на компанията.

След като изминаха повече от осем години, откакто този високопоставен мениджър беше драматично отстранен на фона на тежки обвинения във финансови злоупотреби, което достигна кулминация с бягство в холивудски стил от японската юрисдикция, скрит в транспортна кутия за аудиооборудване, сега изглежда някои акционери смятат, че именно той може да върне компанията където ѝ е мястото. Въпреки че Гон остава в изгнание в Ливан, за да избегне японските прокурори и отделна френска заповед за арест от 2022 година, акционерите, подкрепящи Гон, аргументираха страстно, че на компанията фундаментално липсва волеви и решителен лидер, който да я преведе през настоящия спад в индустрията. Поддръжниците на радикалното предложение признаха, че макар Гон да имаше неоспорими корпоративни недостатъци, неговите исторически агресивни мерки за съкращаване на разходите и формулите за бързо изплащане на дългове са точно това, от което компанията се нуждае днес.

Бурното събрание подложи ръководството на Еспиноса на изключителен стрес, принуждавайки 47-годишния мениджър да се намесва многократно, за да възстанови административния ред, като дори заплашваше непокорните участници с незабавно изгонване от залата. Макар предложението за възстановяване на Гон в крайна сметка да бъде блокирано на правни основания и Еспиноса да отблъсне първоначалния вот на недоверие, административната структура претърпя масивен структурен удар, когато външният директор Мотоо Нагаи беше агресивно отстранен от съвета на директорите. Нагаи – влиятелен бивш банкер, който изигра ключова роля в първоначалното отстраняване на Гон през 2018 година – загуби мястото си, след като ключовият акционер Renault стратегически се въздържа от гласуването, което бележи мощна маневра в заседателната зала от страна на френския партньор в алианса. Докато Еспиноса се готви да представи значително преработен план за възстановяване по-късно през тази финансова година, той е изправен пред почти невъзможната задача да възстанови доверието на пазара, като същевременно се справя с враждебно настроена инвеститорска база, която открито предпочита издирван беглец на кормилото.