Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Акционери искат да върнат скандалния бивш шеф на Nissan

Акционери искат да върнат скандалния бивш шеф на Nissan

24 Юни, 2026 11:25 748 2

  • nissan-
  • карлос гон-
  • шеф

Те смятат, че само той може да се справи с положението в момента

Акционери искат да върнат скандалния бивш шеф на Nissan - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Годишното общо събрание на Nissan в Йокохама се превърна в хаотичен корпоративен бунт, който разкри дълбоко вкоренената паника сред инвеститорите поради продължителната стагнация на японския автомобилен производител на пазара. Изправени пред стремително падащите цени на акциите и две поредни години на нетни загуби, недоволните акционери се възползваха от това събрание, за да внесат поредица от агресивни предложения, целящи отстраняването на настоящия главен изпълнителен директор Иван Еспиноса. В неочакван обрат, който подчертава колко отчаяна е станала обстановката, група инвеститори официално внесе предложение за връщането на най-известния международен беглец в бранша, Карлос Гон, за да поведе структурното преобразуване на компанията.

След като изминаха повече от осем години, откакто този високопоставен мениджър беше драматично отстранен на фона на тежки обвинения във финансови злоупотреби, което достигна кулминация с бягство в холивудски стил от японската юрисдикция, скрит в транспортна кутия за аудиооборудване, сега изглежда някои акционери смятат, че именно той може да върне компанията където ѝ е мястото. Въпреки че Гон остава в изгнание в Ливан, за да избегне японските прокурори и отделна френска заповед за арест от 2022 година, акционерите, подкрепящи Гон, аргументираха страстно, че на компанията фундаментално липсва волеви и решителен лидер, който да я преведе през настоящия спад в индустрията. Поддръжниците на радикалното предложение признаха, че макар Гон да имаше неоспорими корпоративни недостатъци, неговите исторически агресивни мерки за съкращаване на разходите и формулите за бързо изплащане на дългове са точно това, от което компанията се нуждае днес.

Бурното събрание подложи ръководството на Еспиноса на изключителен стрес, принуждавайки 47-годишния мениджър да се намесва многократно, за да възстанови административния ред, като дори заплашваше непокорните участници с незабавно изгонване от залата. Макар предложението за възстановяване на Гон в крайна сметка да бъде блокирано на правни основания и Еспиноса да отблъсне първоначалния вот на недоверие, административната структура претърпя масивен структурен удар, когато външният директор Мотоо Нагаи беше агресивно отстранен от съвета на директорите. Нагаи – влиятелен бивш банкер, който изигра ключова роля в първоначалното отстраняване на Гон през 2018 година – загуби мястото си, след като ключовият акционер Renault стратегически се въздържа от гласуването, което бележи мощна маневра в заседателната зала от страна на френския партньор в алианса. Докато Еспиноса се готви да представи значително преработен план за възстановяване по-късно през тази финансова година, той е изправен пред почти невъзможната задача да възстанови доверието на пазара, като същевременно се справя с враждебно настроена инвеститорска база, която открито предпочита издирван беглец на кормилото.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че , как няма да искат?!

    6 0 Отговор
    Предният път, когато имаха 20млрд. борчове и бяха пред фалит, ги изкара от батака, че и на печалба! Надали обаче ще се върне при японските неблагодарници, които продължават да произвеждат най грозният автомобил на 21век!😋

    11:49 24.06.2026

  • 2 гост

    4 1 Отговор
    Нисан без Рено са кръгла нула 😁

    11:51 24.06.2026