Audi не иска да прави еднакви коли за всички, компанията разкри новата си стратегия

Audi официално реши, че концепцията за „универсален автомобил“ е остаряла, като коренно промени стратегията си, отказвайки се от производството на единични модели, проектирани да задоволят всички пазари едновременно. Немският автомобилен производител вече твърди, че по-успешният подход е проектирането на отделни модели, специално пригодени за най-големите му региони, като признава, че вкусовете в Северна Америка, Европа и Китай са се разминали твърде много, за да може един универсален модел да отговори на всички изисквания.

Рувен Мор, главен технически директор на Audi, изрично отбеляза, че вече нито един модел не може да спечели купувачите в тези различни региони, което налага прилагането на локализирана стратегия, за да се запази конкурентоспособността.

Този драматичен обрат обяснява защо марката лансира новата, изписана с главни букви марка AUDI в Китай, съвместно с държавния си партньор SAIC. В този регион местните потребители изискват високотехнологични възможности за автономно шофиране и технологично ориентирани салони, които по същество функционират като смартфони на колела, какъвто е примерът с новия AUDI E5 Sportback. От друга страна, европейските купувачи силно предпочитат тактилни елементи за управление, бутони и превключватели пред огромни екрани, дори и докато Audi продължава да въвежда извити цифрови табла в цялата си основна европейска гама.

Отказът от глобалната автомобилна философия позволява на Audi също така драстично да съкрати традиционните срокове за разработване на автомобили. Чрез въвеждането на т.нар. „китайска скорост“ посредством локализирани проектни екипи, които разполагат с директни канали за комуникация и одобрение към корпоративния борд, автомобилният производител заобикаля години наред бюрократична тежест. Този ускорен инженерен процес вече доведе до създаването на хибридния суперкар Nuvolari с мощност 1 001 конски сили, произведен в ограничена серия – създаден като духовен наследник на R8 с V8 двигател с двойно турбо, заимстван от Lamborghini Temerario – и скоро ще доведе до пускането в серийно производство на електрическия спортен автомобил Concept C като окончателен заместител на емблематичния Audi TT.