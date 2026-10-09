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Porsche показа още от новия си хиперкар (ВИДЕО)

Porsche показа още от новия си хиперкар (ВИДЕО)

9 Октомври, 2026 19:12 391 0

  • porsche mission s-
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  • 911-
  • спортни автомобили

Концептът ще бъде представен на 15 октомври и ще насочи към бъдещ спортен модел

Porsche показа още от новия си хиперкар (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche показа нов тийзър на Mission S – концептуалния модел, който ще даде представата за бъдещ спортен автомобил със средноразположен двигател. Премиерата е насрочена за 15 октомври, но германският производител все още не е обявил нито цената, нито окончателната задвижваща система, нито срок за серийно производство.

Mission S няма да бъде представен като готов сериен автомобил, а като концепция за нова техническа основа. Porsche потвърди, че разработва платформа за спортен модел със средно разположен двигател, който ще бъде позициониран ясно над 911. Компанията описва проекта като възможна основа и за цяла моделна линия от висок клас.На този етап Porsche не е потвърдила дали Mission S ще остане само дизайнерско и техническо изследване или ще доведе до сериен автомобил.

Задвижването остава най-голямата неизвестна. Ранни информации свързват проекта с нов осемцилиндров боксерен двигател, който би бил първият такъв агрегат в сериен модел на Porsche. Видеото подсказва и възможност за трансмисия със секвенциално превключване, но производителят не е потвърдил тази информация. Единственото, което виждаме е, че колата се развърта до 8 хиляди оборота в минута, като не е изключено бензиновият двигател да е подпомогнат и от един или няколко електромотора. Porsche вече използва подобна технология при 911 Carrera GTS T-Hybrid, а последният му хиперавтомобил – 918 Spyder – комбинира атмосферeн V8 с електрически мотори.


Германия
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