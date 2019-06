Продават шампионски болид на Шумахер

Колата, с която Михаел Шумахер печели петата си световна титла преди 17 години, ще бъде продадена на търг в Абу Даби часове преди последното състезание за сезона. Пилето кара болида Ferrari F2002 с шаси №219 в седем старта, включително на пистите "Имола", "Зелтвег" и "Маникур".

Част от средствата от продажбата на автомобила ще бъдат дарени на фондацията Keep Fighting, Never Give Up ("Продължавай да се бориш, никога не се предавай"), основана от семейството на легендарния пилот. Заедно с F2002 на търга, организиран от аукционната RM Sotheby’s, ще бъдат предложени и други болиди.

Кариерата на Михаел Шумахер във Формула 1 продължава 17 години, през които печели 91 състезания за Jordan Grand Prix, Benetton and Ferrari. Пилето става световен шампион рекордните 7 пъти преди да се оттегли през 2006 г.

Седем години по-късно Шуми пострада тежко при падане със ски във Френските Алпи и изпадна в кома. Семейството му отказва да даде информация за сегашното състояние на пилота.