Над 22 хиляди литра вода бяха използвани за гасенето на самозапалила се Tesla (ВИДЕО)

Пожарните служби все още не са открили лесен начин за гасенето на електромобили и това отново бе доказано след като Tesla Model S се запали на магистрала в Калифорния. За радост, никой не е пострадал при инцидента, който се е случил на 29 януари. От местната пожарна служба споделиха кадри от инцидента и гасенето на пожара, който наложил използването на над 22 хиляди литра вода.

За целта били затворени две от лентите на магистралата, а пожарникарите използвали водата, за да спрат химичните реакции в запалилата се батерия. От пожарната споделят, че в сравнение с конвенционален бензинов или дизелов автомобил, който изисква между 2 и 3 хиляди литра вода, тук са използвани повече отколкото обикновено се използват при гасенето на къща.

The vehicle battery compartment spontaneously caught fire while it was traveling freeway speeds on EB Hwy 50. The fire was extinguished with approx 6,000 gallons of water, as the battery cells continued to combust. Thankfully no injuries were reported. pic.twitter.com/PRmlWzQdXS