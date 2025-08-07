Запознайте се с Brouillard: Най-ексклузивното ново Bugatti

За своите най-взискателни и заможни клиенти Bugatti издига ексклузивността на ново ниво с представянето на „Programme Solitaire“ – услуга за изработка на коли по поръчка, която ще създава наистина уникални автомобили. Тази нова инициатива надхвърля съществуващата програма за персонализиране „Sur Mesure“ на марката, като предлага на колекционерите възможност да сътрудничат с дизайнерския екип на Bugatti, за да създадат хиперкола от нулата.

Първото творение от тази изключително ексклузивна програма е зашеметяващият Bugatti Brouillard, купе по поръчка, което е почит към любимия кон на Еторе Бугати със същото име. Построен върху повсеместната платформа W16 на марката – същият четиритурбинен двигател с 1600 конски сили, който се намира в Chiron и Mistral – Brouillard е пример за персонализиран дизайн и инженерство.

Външният вид на колата заема дизайнерски елементи от кабриолета Mistral, включително впечатляващите хоризонтални LED светлинни елементи. Brouillard обаче се отличава с фиксиран стъклен покрив, който създава уникално и просторно усещане в интериора, и фиксиран спойлер, който придава на задната част по-изваян профил. Централен елемент от дизайна се простира от предната до задната част на колата и е видим както отвън, така и отвътре.

Интериорът е мястото, където уникалният характер на автомобила наистина блести. Той се отличава с изтъкани по поръчка платове от Париж, акценти от зелено оцветени въглеродни влакна и машинно обработени алуминиеви компоненти. Почитта към коня на Бугати е очевидна навсякъде, с бродирани мотиви на коне върху панелите на вратите и облегалките на седалките. Дори алуминиевият лост за превключване на предавките включва деликатна стъклена вложка с миниатюрна скулптура на коня Brouillard.

Тъй като това е уникално творение, Bugatti не е разкрил цената на Brouillard, но тя без съмнение е в размер на десетки милиони евро. Компанията е заявила, че ще произвежда максимум два автомобила годишно чрез „Programme Solitaire“, като по този начин гарантира, че всяко творение остава върховното изражение на автомобилната висша мода.