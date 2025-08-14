Новини
Shelby представи Mustang Dark Horse с 850 к.с.

14 Август, 2025 11:21 619 2

  • ford-
  • shelby-
  • mustang-
  • snake

Super Snake-R разполага с подобрения във всеки аспект

Shelby представи Mustang Dark Horse с 850 к.с. - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Shelby American представи Shelby Super Snake-R, състезателна машина, базирана на Ford Mustang Dark Horse. Представена за първи път по време на Monterey Car Week, Shelby American твърди, че това не е просто мощен автомобил за движение в права линия, а най-добре управляемият автомобил, който компанията е произвеждала досега.

Super Snake-R използва 5.0-литровия двигател Coyote на Dark Horse и добавя суперчарджър, увеличавайки мощността от 500 к.с. до зашеметяващите над 850 к.с. Шофьорите могат да избират между шестстепенна ръчна скоростна кутия Tremec или 10-степенна автоматична скоростна кутия, като цялата тази мощност се предава на задните колела. За да се справи с огромното увеличение на мощността, Shelby оборудва колата с напълно регулируеми амортисьори и подменени тампони, за да подобри отзивчивостта и твърдостта. Спирачките също са подобрени и е добавена задна усилваща греда за по-голяма стабилност на шасито.

Агресивната естетика на Super Snake-R е невъзможно да се пропусне. Той разполага с преработени панели на каросерията с компоненти от въглеродни влакна на предните калници, вентилационни отвори на капака, преден сплитер, заден дифузьор и масивно фиксирано задно крило. Задните калници приютяват специално изработени 20-цолови ковани магнезиеви джанти, които спестяват 4 кг на ъгъл и позволяват поставянето на масивни 335 мм гуми на задната ос. Вътре, седалките са претапицирани с кожа с марката Shelby и вложки от алкантара, а версиите с ръчна скоростна кутия получават специално изработен скоростен лост. Всяка кола разполага също със сериализирана плака на таблото, бродирани стелки и светлини с марката Shelby. Колата ще се предлага в няколко цвята, включително Grabber Blue Metallic, Race Red, Oxford White, Shadow Black и Carbonized Gray Metallic.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 карчи

    1 0 Отговор
    Страхотна машина👍

    11:30 14.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Е тва е колатаааааа! 5.0 файв оу V8 бейби! 🤠

    Компресор 850кс със ръчна трансмисия! Няма аналог! Форд Мустанг Шелби. Ако яхна такова ще псуем всички в София и ще крещя:"аз съм Стийв Макуийн!"

    11:47 14.08.2025