Това е най-бруталният Mustang излизал някога от завод на Ford

Ford разширява гамата си Mustang GTD с представянето на новата версия Liquid Carbon. Този модел се отказва от традиционното боядисване, за да покаже карбоновата си каросерия, придавайки на високопроизводителния автомобил уникална визуална идентичност. Дизайнът е изработен с голямо внимание към детайлите, като карбоновата окраска на калниците и страничните панели е подредена така, че да създава единен и плавен вид.

Освен видимата карбонова визия, Mustang GTD Liquid Carbon разполага с уникални анодизирани спирачни апарати Brembo с гланцово черно GTD лого. В интериора са комбинирани черна кожа и тапицерия от алкантара, подчертани с контрастни шевове Hyper Lime. Центърът на седалките също има „отразяващ централен градиент“ мотив. Карбоновата облицовка, 12,4-инчовият цифров инструментален панел и 13,2-инчовата инфоразвлекателна система допълват интериора.

Липсата на боя, заедно с подмяната на ламарината във вратите с карбон, води до намаляване на теглото с приблизително 5,9 кг в сравнение с Carbon Series с Performance пакета. Самият Performance пакет е стандартно оборудване за модела Liquid Carbon.

Автомобилът се задвижва от 5,2-литров V8 двигател с компресор, който развива 815 к.с. и 899 Нмвъртящ момент, съчетан с осемстепенна трансмисия с двоен съединител. Тази задвижваща система позволява на автомобила да достигне максимална скорост от 325 км/ч. Главният инженер на Ford Mustang GTD Грег Гудол заяви, че версията Liquid Carbon е „върховното изражение“ на високотехнологичната и високопроизводителна конструкция на автомобила. Въпреки че Ford все още не е обявил официално цената, според някои информации Mustang GTD ще се продава на цена от над 300 000 евро, а тази специална версия се очаква да бъде с по-висока цена. Първите доставки са планирани за октомври.