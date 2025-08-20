Ford подобри рекорд на Mustang с… бус (ВИДЕО)

Ford постигна забележителен нов личен рекорд на пистата Нюрбургринг, не с флагманския си Mustang GTD, а с изцяло електрически, предназначен само за писта SuperVan 4.2. Управляван от Ромен Дюма, модифицираният бус постигна невероятно време за обиколка от 6:48.393, което го нарежда сред най-бързите автомобили, завършили някога легендарната германска писта. Това време е с над 9 секунди по-бързо от официалното време на Mustang GTD, което е 6:57.685.

Въпреки че не е серийно произвеждан автомобил и се движи с пълни състезателни гуми, времето на SuperVan е по-бързо от това на редица високопроизводителни автомобили, включително Corvette ZR1X, Porsche 911 GT3 RS и бившия рекордьор Lamborghini Aventador SVJ. То е само с половин секунда по-бавно от това на Mercedes-AMG GT Black Series.

Вдъхновението за този амбициозен проект датира от известен епизод на Top Gear, в който покойната Сабине Шмитц се пошегува, че може да направи обиколка на Нюрбургринг с Ford Transit по-бързо, отколкото Джереми Кларксън с Jaguar. Според Майкъл Нортън от Ford, няколко души в компанията са се вдъхновили за тази мечта, а SuperVan 4.2 е предоставил идеалната възможност да я превърнат в реалност.

SuperVan 4.2 е високоспециализирано превозно средство с тегло над 1995 кг, но с невероятна мощност от 2000 к.с. от четиримоторната си конфигурация. Той разполага и с изключителни аеродинамични подобрения, които допринесоха за победата в класа на Pikes Peak през 2023 година. Това впечатляващо представяне на Нюрбургринг допълнително укрепва репутацията на SuperVan като авангарден демонстратор на електрическите характеристики.