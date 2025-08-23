Tourbillon Baguette е абсурдно скъп часовник за собственици на Bugatti

Bugatti си сътрудничи с производителя на часовници Jacob & Co., за да създаде Bugatti Tourbillon Baguette – нов часовник, който отразява дизайна и техническите иновации на новия хиперкар Tourbillon. Разработен в продължение на 18 месеца, часовникът е истинска колекционерска ценност и се очаква да бъде един от най-скъпите ръчни часовници в света.

Дизайнът на часовника е силно вдъхновен от автомобилния му еквивалент. Разположението на циферблата напомня на приборното табло на колата, основен циферблат за часове и минути в центъра и индикатор за резерв на енергия вдясно. Ключова характеристика е миниатюрният, напълно функционален V16 двигателен блок със сапфирен кристален механизъм, който с натискането на бутон задейства 16 титанови бутала и колянов вал.

Корпусът с размери 52 x 44 x 15 мм включва няколко дизайнерски елемента от хиперкола Tourbillon, включително задното крило, решетката във формата на подкова и отворите на радиатора.

В допълнение към стандартния модел, се предлага и лимитирана серия, наречена Bugatti Tourbillon Baguette. Тази версия е изработена от 18-каратово бяло злато и е инкрустирана с 328 багетни диаманта и 18 рубина, с общо 17 карата скъпоценни камъни. Рубините са специално подредени, за да наподобяват задните светлини на колата. Тази ултра-ексклузивна серия е ограничена до само 18 бройки.

Официалните цени не са обявени, но предишните модели на Jacob & Co. с диамантени украшения са се продавали за около 1 милион долара. Предвид рядкостта, материалите и сложния дизайн на Bugatti Tourbillon Baguette, цената му се очаква да бъде в седемцифрения диапазон около, което го поставя в най-високия клас луксозни часовници.