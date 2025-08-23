Новини
Авто »
Tourbillon Baguette е абсурдно скъп часовник за собственици на Bugatti

Tourbillon Baguette е абсурдно скъп часовник за собственици на Bugatti

23 Август, 2025 13:00 794 5

  • bugatti-
  • tourbilon-
  • часовник-
  • jacob.co

Цената му е над 1.6 млн. лева

Tourbillon Baguette е абсурдно скъп часовник за собственици на Bugatti - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Bugatti си сътрудничи с производителя на часовници Jacob & Co., за да създаде Bugatti Tourbillon Baguette – нов часовник, който отразява дизайна и техническите иновации на новия хиперкар Tourbillon. Разработен в продължение на 18 месеца, часовникът е истинска колекционерска ценност и се очаква да бъде един от най-скъпите ръчни часовници в света.

Дизайнът на часовника е силно вдъхновен от автомобилния му еквивалент. Разположението на циферблата напомня на приборното табло на колата, основен циферблат за часове и минути в центъра и индикатор за резерв на енергия вдясно. Ключова характеристика е миниатюрният, напълно функционален V16 двигателен блок със сапфирен кристален механизъм, който с натискането на бутон задейства 16 титанови бутала и колянов вал.

Tourbillon Baguette е абсурдно скъп часовник за собственици на Bugatti

Корпусът с размери 52 x 44 x 15 мм включва няколко дизайнерски елемента от хиперкола Tourbillon, включително задното крило, решетката във формата на подкова и отворите на радиатора.

В допълнение към стандартния модел, се предлага и лимитирана серия, наречена Bugatti Tourbillon Baguette. Тази версия е изработена от 18-каратово бяло злато и е инкрустирана с 328 багетни диаманта и 18 рубина, с общо 17 карата скъпоценни камъни. Рубините са специално подредени, за да наподобяват задните светлини на колата. Тази ултра-ексклузивна серия е ограничена до само 18 бройки.

Tourbillon Baguette е абсурдно скъп часовник за собственици на Bugatti

Официалните цени не са обявени, но предишните модели на Jacob & Co. с диамантени украшения са се продавали за около 1 милион долара. Предвид рядкостта, материалите и сложния дизайн на Bugatti Tourbillon Baguette, цената му се очаква да бъде в седемцифрения диапазон около, което го поставя в най-високия клас луксозни часовници.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик - Так , Тик - Так

    1 2 Отговор
    Швейцарците са царе на финната маханика ! Китайците дори и менте не могат да направят на този часовник - шедьовър !

    13:17 23.08.2025

  • 2 Рускиня

    3 0 Отговор
    Показва час от денонощието и толкова, за чии ще ми е тогава?
    Пръцня за вижте ме.
    Живей скромно и се наслаждаваш на краткия живот та дори де и 120 г

    13:33 23.08.2025

  • 3 Рускиня

    1 0 Отговор
    В Харлем или Столипиново ще смее ли някой да каже колко е часа ако бъде попитан?

    13:44 23.08.2025

  • 4 Пешо

    0 0 Отговор
    Гнусен кич с абсурдна цена, радост за глупаци с наследени пари

    13:50 23.08.2025

  • 5 123456

    0 0 Отговор
    тук говорим за умствени проблеми , големи умствени проблеми ...

    13:59 23.08.2025