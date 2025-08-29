Защо барабанните спирачки се завръщат в новите автомобилите?

С новите регулации Euro 7, които ще влязат в сила през ноември 2026 година, автомобилните производители са под натиск да намалят емисиите на превозните средства от източници, различни от изпускателната система, включително спирачките. В резултат на това, някога остарелите спирачни барабани, които до голяма степен бяха заменени от дискови спирачки, се разглеждат като потенциално завръщане.
Макар да е известно, че спирачните барабани страдат от загуба на спирачна сила при интензивна употреба поради натрупването на топлина в затворената им конструкция, именно тази характеристика е тяхното основно предимство според новите регламенти. Тъй като триещите повърхности са заключени в барабана, по-голямата част от спирачния прах също остава вътре, което предотвратява изпускането му в атмосферата. Това е в контраст с отворените дискови спирачки, които излъчват значително количество вредни прахови частици.
Освен че задържат праха, спирачните барабани предлагат и други предимства, като по-ниски производствени разходи, по-ниско тегло и по-малко съпротивление. Производителят на авточасти Tenneco отбелязва, че продължаващият от десетилетия спад в търсенето на спирачни барабани вече е забавен.
Тази ретро технология е особено подходяща за електрически автомобили и хибриди. Тези автомобили разчитат в голяма степен на регенеративно спиране, което използва електрическия мотор за забавяне на автомобила и презареждане на батерията, като по този начин намалява необходимостта от традиционното триене при спиране. Volkswagen вече е възприел тази технология, като използва задни барабанни спирачки в моделите си ID.3 и ID.4, включително и във високопроизводителните варианти GTX. С адаптирането на индустрията към новите стандарти Euro 7, все повече марки може да последват този пример, давайки на скромния спирачен барабан нов шанс за живот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:49 29.08.2025
2 Поръсен с джоджен
Е хайде стига вече с този морално остарял европейски съюз. Време е за нова адекватна форма на сътрудичедтво в европа.
09:49 29.08.2025
3 Най-екологично
09:50 29.08.2025
4 Заради
09:50 29.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
На снимките е същата като днешната, разликата е само в кутията с акумулатора❗
09:52 29.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:00 29.08.2025
8 зашката
10:02 29.08.2025
9 Някой
Когато дойде време за ремонт на спирачките, за подмяна на износени накладки, за рециклиране на авромобили. .. Барабанните спирачки се разлобяват и този прах отива във въздуха...
Решението на измисления проблем със "замърсяването на въздуха" е по често почистване и миене на улиците. В София бяха иследвали състава на гардския прах, оказа се, че над 65% от него е пръст, пясък и строителни отпадаци разнасяни от вятъра.
Електромобилите не са решение, замислете се откъде идва електричеството за зареждането им, идва от въглища, нефт, АЕЦ ... АЕЦ не са екологичнио, те дори са хиляди пъти по-замърсяващи от ТЕЦ на въглища. Замърсяват с радиация, която е невидима, но е много по-опасна от праховите частици и СО2. Сега когато електромобилите са от няколко процента до десетина процента всичко е "ЧУДЕСНО". Но когато станат повече и започне да се появява недостиг на електричество, когато е;ектропреносните мрежите вече няма да могат да пренасят нужното електричество, когато няма да има достатъчно електроцентрали за производство на електричество за зареждане на автомобилите ... Тогава хората ще РАЗБЕРАТ каква глупост са направили сегашните еврочиновници като Урсула, Мария Габриел и компания
10:11 29.08.2025
10 с електромобилите
10:12 29.08.2025