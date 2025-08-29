Защо барабанните спирачки се завръщат в новите автомобилите?

С новите регулации Euro 7, които ще влязат в сила през ноември 2026 година, автомобилните производители са под натиск да намалят емисиите на превозните средства от източници, различни от изпускателната система, включително спирачките. В резултат на това, някога остарелите спирачни барабани, които до голяма степен бяха заменени от дискови спирачки, се разглеждат като потенциално завръщане.

Макар да е известно, че спирачните барабани страдат от загуба на спирачна сила при интензивна употреба поради натрупването на топлина в затворената им конструкция, именно тази характеристика е тяхното основно предимство според новите регламенти. Тъй като триещите повърхности са заключени в барабана, по-голямата част от спирачния прах също остава вътре, което предотвратява изпускането му в атмосферата. Това е в контраст с отворените дискови спирачки, които излъчват значително количество вредни прахови частици.

Освен че задържат праха, спирачните барабани предлагат и други предимства, като по-ниски производствени разходи, по-ниско тегло и по-малко съпротивление. Производителят на авточасти Tenneco отбелязва, че продължаващият от десетилетия спад в търсенето на спирачни барабани вече е забавен.

Тази ретро технология е особено подходяща за електрически автомобили и хибриди. Тези автомобили разчитат в голяма степен на регенеративно спиране, което използва електрическия мотор за забавяне на автомобила и презареждане на батерията, като по този начин намалява необходимостта от традиционното триене при спиране. Volkswagen вече е възприел тази технология, като използва задни барабанни спирачки в моделите си ID.3 и ID.4, включително и във високопроизводителните варианти GTX. С адаптирането на индустрията към новите стандарти Euro 7, все повече марки може да последват този пример, давайки на скромния спирачен барабан нов шанс за живот.