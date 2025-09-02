Mercedes се отказва от два наскоро представени модела

Mercedes-Benz планира да преустанови производството на моделите EQE седан и EQE SUV през 2026 година. Според Autocar, това решение е резултат от вътрешна преоценка на стратегията на компанията за електромобили, насочена към елиминиране на припокриването на продуктите и справяне с разочароващите продажби.

Тази стратегическа промяна е и отговор на обратната връзка от потребителите. Аеродинамичният дизайн „one-bow“ на EQE и по-големия му брат EQS е критикуван като по-малко привлекателен за традиционните клиенти на Mercedes-Benz, които предпочитат класическата силуетна линия на седаните. Компанията сега планира да обедини предлаганите от нея електромобили в основните си моделни линии, като бъдещите електромобили ще носят познатото име и дизайн, който по-скоро прилича на техните бензинови еквиваленти.

Макар моделите EQE да бъдат преустановени, те ще бъдат косвено заменени от предстоящите електрически версии на C-Class и GLC. Пряк наследник на EQE ще бъде нов, изцяло електрически E-Class. С очакваното, този бъдещ E-Class EV ще бъде пуснат на пазара година по-рано от планираното, в края на 2027 година, и ще приеме по-традиционен „ лимузинен дизайн“ с „много статусно ориентирано междуосие“, отговаряйки на критиките към дизайна на EQE. Mercedes-Benz се стреми да запълни празнината до пускането на новия модел с актуализация на настоящия EQE през 2026 година, която може да включва 800-волтова технология. Тази стъпка показва промяна в стратегията на Mercedes за електрификация, тъй като компанията дава приоритет на предпочитанията на клиентите и пазарните резултати пред първоначалния си подход „всичко в едно“ за електромобилите.