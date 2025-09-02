Новини
Авто »
2 Септември, 2025 11:17 642 3

  • mercedes-
  • eqe-
  • eqe suv

EQE и EQE SUV ще бъдат заменени

Mercedes се отказва от два наскоро представени модела - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz планира да преустанови производството на моделите EQE седан и EQE SUV през 2026 година. Според Autocar, това решение е резултат от вътрешна преоценка на стратегията на компанията за електромобили, насочена към елиминиране на припокриването на продуктите и справяне с разочароващите продажби.

Тази стратегическа промяна е и отговор на обратната връзка от потребителите. Аеродинамичният дизайн „one-bow“ на EQE и по-големия му брат EQS е критикуван като по-малко привлекателен за традиционните клиенти на Mercedes-Benz, които предпочитат класическата силуетна линия на седаните. Компанията сега планира да обедини предлаганите от нея електромобили в основните си моделни линии, като бъдещите електромобили ще носят познатото име и дизайн, който по-скоро прилича на техните бензинови еквиваленти.

Макар моделите EQE да бъдат преустановени, те ще бъдат косвено заменени от предстоящите електрически версии на C-Class и GLC. Пряк наследник на EQE ще бъде нов, изцяло електрически E-Class. С очакваното, този бъдещ E-Class EV ще бъде пуснат на пазара година по-рано от планираното, в края на 2027 година, и ще приеме по-традиционен „ лимузинен дизайн“ с „много статусно ориентирано междуосие“, отговаряйки на критиките към дизайна на EQE. Mercedes-Benz се стреми да запълни празнината до пускането на новия модел с актуализация на настоящия EQE през 2026 година, която може да включва 800-волтова технология. Тази стъпка показва промяна в стратегията на Mercedes за електрификация, тъй като компанията дава приоритет на предпочитанията на клиентите и пазарните резултати пред първоначалния си подход „всичко в едно“ за електромобилите.


Напиши коментар:


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    Разграбват се като топъл хляб,
    ама фирмата реши да ги спре 🤣🤣🤣

    11:27 02.09.2025

  • 2 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Едно че не харесвам идеята за кола на ток, но точно тези Мерцедеси не ме кефят и заради муцунката! Убили са решетката отпред и не са запазили типичната си линия! Просто са по грозни от иначе много изящните линии на ДВГ моделите си!

    Коментиран от #3

    11:29 02.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Вече няма Пининфарина и Джуджаро😣
    Вече всичко е ширпотреба от ИИ(компа)😣

    11:43 02.09.2025