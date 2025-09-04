Мечтата на българина: Duster вече се предлага с АГУ, 4х4 и автоматична трансмисия

Dacia представи уникална нова задвижваща система, Hybrid-G 150 4x4, която комбинира три различни технологии в световна премиера. Системата интегрира мек хибрид, задвижване с две горива LPG (втечнен нефтен газ) и система за задвижване на всички колела. Тази нова опция ще бъде налична както за модела Duster, така и за по-големия Bigster.
Силовият агрегат се състои от 1,2-литров трицилиндров турбо бензинов двигател с 48-волтова мека хибридна технология на предния мост, допълнен от 23 kW електромотор на задния мост. Комбинираната мощност на системата е 113 kW (154 к.с.). Ключова иновация е двустепенната трансмисия на задния електромотор, която осигурява висок въртящ момент на първа предавка за офроуд способности и осигурява електрическа мощност при скорости до 140 км/ч. Различните режими позволяват изключване на 4х4 системата за подобряване на горивната ефективност при шофиране по магистрала.
Благодарение на два 50-литрови резервоара – един за бензин и един за LPG – Duster Hybrid-G 150 4x4 може да се похвали с комбиниран пробег до 1500 километра. Двугоривната система значително намалява експлоатационните разходи и емисиите, като средният разход е 7,1 до 7,2 л/100 км на LPG и 5,5 до 5,6 л/100 км на бензин. Електрическият мотор, захранван от самозареждаща се батерия с капацитет 0,84 kWh, позволява на автомобила да се движи в изцяло електрически режим до 60% от времето в градски условия. В същото време съществуващият Hybrid 140 се заменя с Hybrid 155, който може да се движи в изцяло електрически режим до 80% от времето в града. Mild Hybrid 130 се заменя с Mild Hybrid 140, а Eco-G 100 се заменя с Eco-G 120, като се променя и мощността на вече изброените версии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
13:33 04.09.2025
2 баба
13:33 04.09.2025
3 бих тествал
13:34 04.09.2025
4 Три цилиндъра
Двигател 1 200 кубика.
На нисаните тези двигатели издържаха по 50 000 км.
Честито на печелившите
Коментиран от #5
13:34 04.09.2025
5 Бай Генади
До коментар #4 от "Три цилиндъра":Що си фантазираш тъпотии. Никъв проблем не е за дози двигател 200-250 Хил.км. Гроздето е кисело нали. Карай си 20годишнуя премиум дарак и да не забравяш да допълваш климатика всяка седмица лятото, че изпуска фреон у майстора не може да намери теча. И да не забравиш тръбичката с масло в багажника, че тече през семеринга откъм скоростната кутия.
Коментиран от #8, #9
13:39 04.09.2025
6 Сложете още един двигател
13:42 04.09.2025
7 гост
13:43 04.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Здравей Генади
До коментар #5 от "Бай Генади":Щом си бай значи шофираш по магистралата със 100 км/ч и предполагам че сменяш маслото по показания на производителя 30 000 км.
Ако го пришпориш с 140 150 километра в час 500 км до Бургас и ми смениш маслото на 10-12 000 км този двигател трудно ще издържи.
А какво шофирам аз няма значение.
13:46 04.09.2025
10 а аз
Коментиран от #16
13:47 04.09.2025
11 таксиджия 🚖
13:48 04.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 КурНела
14:06 04.09.2025
14 Бойкот на О.Л.Хлъц
такава т.н. кола си купуват само бедняците поради безпаричие...
14:11 04.09.2025
15 ООрана държава
14:21 04.09.2025
16 Кочо Честименски
До коментар #10 от "а аз":По-ниско е паднал българинът. В момента си мечтае за 15 годишни S-Klasse, 7 и А8. Като вдигнат данъците като в Румъния, ще започне да си мечтае за някои по-специални модели, като S 1.3 AMG, 715i и A8 1.0 TFSI.
14:26 04.09.2025
17 Бай Хой
Коментиран от #18
14:28 04.09.2025
18 Кочо Честименски
До коментар #17 от "Бай Хой":Моля те, не намесвай Бай Ганьо! Героят е започнал сам без чужда помощ да търгува с розово масло в Европа. Имал е необходимите качества да успее. Прочети книгата! Ще ти се превърне в идол.
14:34 04.09.2025