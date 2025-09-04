Новини
Мечтата на българина: Duster вече се предлага с АГУ, 4х4 и автоматична трансмисия

Мечтата на българина: Duster вече се предлага с АГУ, 4х4 и автоматична трансмисия

4 Септември, 2025

Нови двигатели за най-големите „дачии“

Мечтата на българина: Duster вече се предлага с АГУ, 4х4 и автоматична трансмисия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Dacia представи уникална нова задвижваща система, Hybrid-G 150 4x4, която комбинира три различни технологии в световна премиера. Системата интегрира мек хибрид, задвижване с две горива LPG (втечнен нефтен газ) и система за задвижване на всички колела. Тази нова опция ще бъде налична както за модела Duster, така и за по-големия Bigster.

Мечтата на българина: Duster вече се предлага с АГУ, 4х4 и автоматична трансмисия

Силовият агрегат се състои от 1,2-литров трицилиндров турбо бензинов двигател с 48-волтова мека хибридна технология на предния мост, допълнен от 23 kW електромотор на задния мост. Комбинираната мощност на системата е 113 kW (154 к.с.). Ключова иновация е двустепенната трансмисия на задния електромотор, която осигурява висок въртящ момент на първа предавка за офроуд способности и осигурява електрическа мощност при скорости до 140 км/ч. Различните режими позволяват изключване на 4х4 системата за подобряване на горивната ефективност при шофиране по магистрала.

Мечтата на българина: Duster вече се предлага с АГУ, 4х4 и автоматична трансмисия

Благодарение на два 50-литрови резервоара – един за бензин и един за LPG – Duster Hybrid-G 150 4x4 може да се похвали с комбиниран пробег до 1500 километра. Двугоривната система значително намалява експлоатационните разходи и емисиите, като средният разход е 7,1 до 7,2 л/100 км на LPG и 5,5 до 5,6 л/100 км на бензин. Електрическият мотор, захранван от самозареждаща се батерия с капацитет 0,84 kWh, позволява на автомобила да се движи в изцяло електрически режим до 60% от времето в градски условия. В същото време съществуващият Hybrid 140 се заменя с Hybrid 155, който може да се движи в изцяло електрически режим до 80% от времето в града. Mild Hybrid 130 се заменя с Mild Hybrid 140, а Eco-G 100 се заменя с Eco-G 120, като се променя и мощността на вече изброените версии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 10 Отговор
    И на кой българин е мечтата ?! Моя не е !!!

    13:33 04.09.2025

  • 2 баба

    30 9 Отговор
    Колко трябва да си зле, че да мечтаеш за Дачия?

    13:33 04.09.2025

  • 3 бих тествал

    22 3 Отговор
    на хартия изглежда прилично за ежедневието

    13:34 04.09.2025

  • 4 Три цилиндъра

    27 7 Отговор
    на най-големият модел.
    Двигател 1 200 кубика.
    На нисаните тези двигатели издържаха по 50 000 км.
    Честито на печелившите

    Коментиран от #5

    13:34 04.09.2025

  • 5 Бай Генади

    14 12 Отговор

    До коментар #4 от "Три цилиндъра":

    Що си фантазираш тъпотии. Никъв проблем не е за дози двигател 200-250 Хил.км. Гроздето е кисело нали. Карай си 20годишнуя премиум дарак и да не забравяш да допълваш климатика всяка седмица лятото, че изпуска фреон у майстора не може да намери теча. И да не забравиш тръбичката с масло в багажника, че тече през семеринга откъм скоростната кутия.

    Коментиран от #8, #9

    13:39 04.09.2025

  • 6 Сложете още един двигател

    15 5 Отговор
    Да стане шестак 2,4 и много хора ще си помислят..

    13:42 04.09.2025

  • 7 гост

    11 6 Отговор
    2 предавки на електромотора - това го могат само още Порше и Мерцедес. Купих си Джогър и много ми хресва, на който не му харесва да пише под статите на БМВ и Ауди, друг е въпрода ли щеможе да си ги купи като нови

    13:43 04.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Здравей Генади

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Генади":

    Щом си бай значи шофираш по магистралата със 100 км/ч и предполагам че сменяш маслото по показания на производителя 30 000 км.
    Ако го пришпориш с 140 150 километра в час 500 км до Бургас и ми смениш маслото на 10-12 000 км този двигател трудно ще издържи.
    А какво шофирам аз няма значение.

    13:46 04.09.2025

  • 10 а аз

    10 10 Отговор
    А аз си мислех, че българина си мечтаее за по стойностни неща. Толкова ниско ли сме паднали?

    Коментиран от #16

    13:47 04.09.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    4 3 Отговор
    Добре, чакам ревюто на френския ютюб канал Ларгус.

    13:48 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КурНела

    10 4 Отговор
    Мечтата на дивия селяндур. Дачия на газ, и ако може, едно бурета с ракия в багажника с половин опърлено прасе.

    14:06 04.09.2025

  • 14 Бойкот на О.Л.Хлъц

    12 6 Отговор
    Дачия НЕ Е мечтата на българина -
    такава т.н. кола си купуват само бедняците поради безпаричие...

    14:11 04.09.2025

  • 15 ООрана държава

    6 2 Отговор
    От кога леген дачия 4х4 е мечтата на българина?

    14:21 04.09.2025

  • 16 Кочо Честименски

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "а аз":

    По-ниско е паднал българинът. В момента си мечтае за 15 годишни S-Klasse, 7 и А8. Като вдигнат данъците като в Румъния, ще започне да си мечтае за някои по-специални модели, като S 1.3 AMG, 715i и A8 1.0 TFSI.

    14:26 04.09.2025

  • 17 Бай Хой

    8 1 Отговор
    Мечтата на Бай Ганя е тотал щета от САЩ или Канада, с ламя под капака!

    Коментиран от #18

    14:28 04.09.2025

  • 18 Кочо Честименски

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Хой":

    Моля те, не намесвай Бай Ганьо! Героят е започнал сам без чужда помощ да търгува с розово масло в Европа. Имал е необходимите качества да успее. Прочети книгата! Ще ти се превърне в идол.

    14:34 04.09.2025