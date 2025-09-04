Мечтата на българина: Duster вече се предлага с АГУ, 4х4 и автоматична трансмисия

Dacia представи уникална нова задвижваща система, Hybrid-G 150 4x4, която комбинира три различни технологии в световна премиера. Системата интегрира мек хибрид, задвижване с две горива LPG (втечнен нефтен газ) и система за задвижване на всички колела. Тази нова опция ще бъде налична както за модела Duster, така и за по-големия Bigster.

Силовият агрегат се състои от 1,2-литров трицилиндров турбо бензинов двигател с 48-волтова мека хибридна технология на предния мост, допълнен от 23 kW електромотор на задния мост. Комбинираната мощност на системата е 113 kW (154 к.с.). Ключова иновация е двустепенната трансмисия на задния електромотор, която осигурява висок въртящ момент на първа предавка за офроуд способности и осигурява електрическа мощност при скорости до 140 км/ч. Различните режими позволяват изключване на 4х4 системата за подобряване на горивната ефективност при шофиране по магистрала.

Благодарение на два 50-литрови резервоара – един за бензин и един за LPG – Duster Hybrid-G 150 4x4 може да се похвали с комбиниран пробег до 1500 километра. Двугоривната система значително намалява експлоатационните разходи и емисиите, като средният разход е 7,1 до 7,2 л/100 км на LPG и 5,5 до 5,6 л/100 км на бензин. Електрическият мотор, захранван от самозареждаща се батерия с капацитет 0,84 kWh, позволява на автомобила да се движи в изцяло електрически режим до 60% от времето в градски условия. В същото време съществуващият Hybrid 140 се заменя с Hybrid 155, който може да се движи в изцяло електрически режим до 80% от времето в града. Mild Hybrid 130 се заменя с Mild Hybrid 140, а Eco-G 100 се заменя с Eco-G 120, като се променя и мощността на вече изброените версии.