Задържаха над 450 имигранти в новостроящата се фабрика на Hyundai

Федералните имиграционни власти в САЩ потвърдиха задържането на над 450 души при мащабна акция на строителната площадка на новия завод за батерии за електромобили на Hyundai в окръг Брайън, щата Джорджия. Операцията, която се проведе на 4 септември, беше описана от служител на Службата за разследвания в областта на вътрешната сигурност (HSI) като най-голямата акция на едно място в историята на агенцията. Тя е резултат от продължило месеци криминално разследване на предполагаеми „незаконни практики на наемане на работа и други сериозни федерални престъпления“.

В разията са участвали стотици агенти от различни федерални агенции, включително HSI, FBI, DEA и ATF. Макар че заповедта за претърсване е била изпълнена на строителната площадка на новия завод за батерии – съвместно предприятие между Hyundai и LG Energy Solution – и не е прекъснала производството в съседния завод за електромобили, тя е спряла строителството.

Според официални представители „по-голямата част“ от задържаните са южнокорейски граждани, въпреки че точният им брой не е оповестен. Южнокорейското правителство реагира със„загриженост и съжаление“, изпращайки дипломати на място и призовавайки американските власти да гарантират, че правата и интересите на техните граждани и инвестиращите компании не са несправедливо нарушени.

Hyundai заяви, че никой от задържаните не е бил пряк служител на компанията. Акцията беше насочена срещу „мрежа от подизпълнители и подизпълнители на подизпълнителите“, които според твърденията са наемали работници без документи. Компанията в момента преразглежда практиките си по наемане на персонал, за да гарантира пълно съответствие с американските закони. Задържаните лица са прехвърлени в център за задържане на ICE във Фолкстън, Джорджия, докато разследването продължава.