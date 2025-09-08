Модата на големите решетки застигна и Mercedes: Запознайте се с електрическото GLC

Mercedes-Benz GLC, един от най-продаваните луксозни SUV автомобили, навлиза в нова ера с представянето на първата си изцяло електрическа версия, GLC с EQ Technology. Позициониран да се конкурира директно с модели като Audi Q6, Porsche Macan и BMW iX3, новият модел съчетава познатите пропорции на GLC с редица усъвършенствани електрически и цифрови функции.

Дизайнът на електрическия GLC се определя от новата масивна решетка, която може да бъде оборудвана с 942 осветени точки, включително централното лого с три звезди. Вътрешното пространство на автомобила е с удължено междуосие до 2972 мм, което го прави с 8 см по-дълъг от модела с двигател с вътрешно горене и осигурява повече пространство за краката и главата. Централният елемент в интериора е масивният Hyperscreen – единствен извит дисплей с размери от малко под 1 метър, който обхваща таблото от колона до колона и интегрира дисплея на водача, централния сензорен екран и екрана на предния пътник. Автомобилът предлага и 570 литра багажно пространство в задната част и 128 литра в предната част.

Електрическият GLC е изграден върху специална електрическа платформа с 800-волтова архитектура, която е ключова за неговата производителност и възможности за зареждане. Захранва се от литиево-йонна батерия с използваема мощност от 94,0 киловатчаса. Флагманската версия GLC 400 4MATIC ще разполага с двойна моторна система, която осигурява 483 конски сили (360 kW), а след нея ще последват още четири версии. Автомобилът може да тегли впечатляващите 2400 килограма, когато е оборудван с опционалния теглич.

По отношение на зареждането, 800-волтовата система позволява скорост на зареждане с постоянен ток до 330 kW. Това позволява на автомобила да добави до 303 километра пробег само за 10 минути. Mercedes-Benz заявява, че електрическият GLC има пробег до 713 километра според европейски цикъл WLTP. Автомобилът разполага и с мощна регенеративна спирачна система с четири избираеми нива, като най-високата настройка може да рекуперира до 300 kW енергия.

Освен електрическата си задвижваща система, GLC с EQ Technology въвежда ново ниво на технологична усъвършенстваност. Той предлага опционално въздушно окачване Airmatic, която е съчетана с интелигентна система за управление. Тази система използва нова функция Car-to-X, която позволява на автомобила да комуникира с пътната инфраструктура и други превозни средства, за да открива и да се подготвя за предстоящи пътни условия, като дупки. За по-голяма ефективност окачването използва и данни от Google Maps, за да поддържа оптимална височина на каросерията. Освен това автомобилът може да бъде оборудван с опционално задно управление, което завърта задните колела до 4,5 градуса, за да подобри маневреността при ниска скорост.