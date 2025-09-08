Новини
Модата на големите решетки застигна и Mercedes: Запознайте се с електрическото GLC

Модата на големите решетки застигна и Mercedes: Запознайте се с електрическото GLC

8 Септември, 2025 11:00

  • mercedes-
  • glc-
  • eq technology-
  • електромобил-
  • eqc

Нови технологии и луксозни материали за кросоувъра

Модата на големите решетки застигна и Mercedes: Запознайте се с електрическото GLC - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz GLC, един от най-продаваните луксозни SUV автомобили, навлиза в нова ера с представянето на първата си изцяло електрическа версия, GLC с EQ Technology. Позициониран да се конкурира директно с модели като Audi Q6, Porsche Macan и BMW iX3, новият модел съчетава познатите пропорции на GLC с редица усъвършенствани електрически и цифрови функции.

Модата на големите решетки застигна и Mercedes: Запознайте се с електрическото GLC

Дизайнът на електрическия GLC се определя от новата масивна решетка, която може да бъде оборудвана с 942 осветени точки, включително централното лого с три звезди. Вътрешното пространство на автомобила е с удължено междуосие до 2972 мм, което го прави с 8 см по-дълъг от модела с двигател с вътрешно горене и осигурява повече пространство за краката и главата. Централният елемент в интериора е масивният Hyperscreen – единствен извит дисплей с размери от малко под 1 метър, който обхваща таблото от колона до колона и интегрира дисплея на водача, централния сензорен екран и екрана на предния пътник. Автомобилът предлага и 570 литра багажно пространство в задната част и 128 литра в предната част.

Модата на големите решетки застигна и Mercedes: Запознайте се с електрическото GLC

Електрическият GLC е изграден върху специална електрическа платформа с 800-волтова архитектура, която е ключова за неговата производителност и възможности за зареждане. Захранва се от литиево-йонна батерия с използваема мощност от 94,0 киловатчаса. Флагманската версия GLC 400 4MATIC ще разполага с двойна моторна система, която осигурява 483 конски сили (360 kW), а след нея ще последват още четири версии. Автомобилът може да тегли впечатляващите 2400 килограма, когато е оборудван с опционалния теглич.

Модата на големите решетки застигна и Mercedes: Запознайте се с електрическото GLC

По отношение на зареждането, 800-волтовата система позволява скорост на зареждане с постоянен ток до 330 kW. Това позволява на автомобила да добави до 303 километра пробег само за 10 минути. Mercedes-Benz заявява, че електрическият GLC има пробег до 713 километра според европейски цикъл WLTP. Автомобилът разполага и с мощна регенеративна спирачна система с четири избираеми нива, като най-високата настройка може да рекуперира до 300 kW енергия.

Модата на големите решетки застигна и Mercedes: Запознайте се с електрическото GLC

Освен електрическата си задвижваща система, GLC с EQ Technology въвежда ново ниво на технологична усъвършенстваност. Той предлага опционално въздушно окачване Airmatic, която е съчетана с интелигентна система за управление. Тази система използва нова функция Car-to-X, която позволява на автомобила да комуникира с пътната инфраструктура и други превозни средства, за да открива и да се подготвя за предстоящи пътни условия, като дупки. За по-голяма ефективност окачването използва и данни от Google Maps, за да поддържа оптимална височина на каросерията. Освен това автомобилът може да бъде оборудван с опционално задно управление, което завърта задните колела до 4,5 градуса, за да подобри маневреността при ниска скорост.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чунчо

    11 0 Отговор
    грозотии, както огромните фарове преди 20-тина години.

    Коментиран от #3

    11:12 08.09.2025

  • 2 бай Бай

    14 1 Отговор
    Не щеме ний богатства, не щеме ел. коли.
    А искаме свобода и нормални двигатели.

    11:13 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 истина ти казвам

    4 1 Отговор
    И кво прам ся? Даваш един чувал евраци за фойерверк???!!! Аре карайте си ги.

    11:31 08.09.2025

  • 5 Мерцедес

    6 0 Отговор
    Започнаха да правят все по грозни автомобили!

    11:33 08.09.2025

  • 6 Пич

    8 0 Отговор
    Това ако му махнеш емблемата и може да го наричаш " Фунг Лун " , " Чинг Цзяо " , или там каквото се сетите ! Подобен препоръчвам GLE , V-8 битурбо ! Бензин разбира се !

    11:38 08.09.2025

  • 7 Съгласен

    4 0 Отговор
    Не, не искам да се запознавам.

    12:02 08.09.2025

  • 8 Бай Цоньо

    3 0 Отговор
    Отново дизайнът под формата на сапунерка още им е в главата на тези. Как не направиха нещо наистина красиво като за Мерцедес

    12:10 08.09.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    480кс и не пише ускорението до 100!? Нали електрическите буклуци щяха да са много бързи!? Инстант пауър кво стана!? Тежки, бъгани със ненужна електроника буклуци! Да си смениш крушка на стопа ще може единствено в оторизиран сервиз със софтуер на марката. Хехехех мечтата на майстора

    12:18 08.09.2025