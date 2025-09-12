Новини
Авто »
Mercedes отрече: „В нашите модели няма да има двигатели на BMW“

Mercedes отрече: „В нашите модели няма да има двигатели на BMW"

12 Септември, 2025 11:01 539 2

Компанията ще разчита на собствени разработки

Mercedes отрече: „В нашите модели няма да има двигатели на BMW“ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В опит да сложи край на седмици на разпространяващи се слухове, Mercedes-Benz официално и категорично отрече каквито и да било планове за сключване на споразумение за съвместно използване на двигатели с пряк конкурент, BMW. Спекулациите, които се разпространиха широко през август, предполагаха, че Mercedes е в напреднали преговори за използване на 2.0-литров турбо бензинов двигател на BMW в няколко от бъдещите си модели, включително компактните си автомобили и plug-in хибридните варианти на C-Class и E-Class, с потенциално партньорство, започващо през 2027 година.

Mercedes отрече: „В нашите модели няма да има двигатели на BMW“

Въпреки това, по време на автомобилното изложение в Мюнхен, Маркус Шафер, главен технологичен директор на Mercedes-Benz Group, публично и категорично опроверга слуховете. Той подчерта, че компанията няма намерение да разчита на външен доставчик за такъв стратегически компонент, особено на конкурентна марка като BMW. Вместо това, Шафер потвърди ангажимента на Mercedes към собственото си развитие на двигатели, като цитира новата си модулна платформа FAME (Family of Modular Engines).

Въведена преди четири години, тази платформа е от изключителна важност в бъдещата стратегия на Mercedes. Шафер потвърди, че архитектурата FAME, която включва четири-, шест-, осем- и дванадесетцилиндрови двигатели, вече е проектирана да отговаря на бъдещите регулации за емисиите на ключови пазари, включително Евро 7, както и регулациите в САЩ и Китай. Той също така заяви, че нов високопроизводителен V8 е в процес на завършване и, което е важно, че марката ще продължи да предлага V12 двигатели в своята гама, както вече ви разкрихме по-рано тази седмица. С тази ясна позиция Mercedes даде да се разбере, че възнамерява да запази пълен контрол над своята двигателна технология и няма да прави компромиси с инженерното си ДНК, като закупува задвижващи агрегати от конкурентите си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анджо

    2 0 Отговор
    Какво излиза сега, че е пълно с фалшиви новини, еее факти поне ни насочвайте коя новина се доближава с истината.,👅

    11:10 12.09.2025

  • 2 Времето

    0 1 Отговор
    Ще си покаже. Но не бих се учудил да стане както Пежо даваше дизели на Форд, а те им слагаха блока за управление и логото Форд

    11:11 12.09.2025