САЩ предложиха на Казахстан съвместни инвестиции в добива на критични минерали
  Тема: Казахстан

САЩ предложиха на Казахстан съвместни инвестиции в добива на критични минерали

22 Септември, 2025 22:05 320 0

Лутник благодари на Токаев за избора на Wabtec за договора за доставка на локомотиви

САЩ предложиха на Казахстан съвместни инвестиции в добива на критични минерали - 1
Снимка: Акорда
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник предложи съвместни инвестиции на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в разработването на критични минерали в републиката.

„Възможността да работим заедно и да развиваме икономиките на двете страни е ключова за търговските отношения и възможности. Имате отлични критични минерали, в които можем да инвестираме заедно“, каза той на среща с Токаев, видео откъс от която беше публикуван от пресслужбата на казахстанския лидер.

Лутник също благодари на Токаев за избора на Wabtec за договора за доставка на локомотиви. По-рано пресслужбата на президента съобщи, че САЩ ще доставят на Казахстан 300 локомотива по договор за 4,2 млрд. USD.

„Мисля, че това е отлично и ще бъде отлично начало и основа за нашето съвместно развитие. Ние високо ценим това“, каза министърът.

В началото на септември делегация от представители на 25 американски компании посети Казахстан. Вицепрезидентът на Американската търговска камара Хуш Чокси, който ръководеше делегацията, съобщи по това време, че американските инвеститори са заинтересовани да инвестират в добива на критични минерали, по-специално на редкоземни метали.

Срещата се проведе в Ню Йорк по време на работното посещение на Токаев в САЩ. Пресслужбата на президента съобщи още, че той се е срещнал с главния изпълнителен директор на Blackstone Стивън Шварцман.

По време на разговора главният изпълнителен директор на Blackstone беше поканен да реализира съвместни проекти за изграждане на центрове за данни в Казахстан, както и да проучи потенциала за сътрудничество в управлението на активи чрез финансиране на технологични и бързоразвиващи се компании в нашата страна“, се казва в изявлението.


