Bosch съкращава хиляди работници

25 Септември, 2025 13:11 1 166 16

Промените ще засегнат подразделението за авточасти на компанията

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Подразделение за авточасти на германската индустриална група Bosch планира да съкрати „петцифрен брой“ работни места, съобщи Handelsblatt, позовавайки се на източници от индустрията.

Това означава, че съкращенията в това подразделение на Bosch ще бъдат по-значителни от обявените от компанията по-рано. През юли Bosch обяви намерението си да съкрати до 1100 работни места.

Германската автомобилна индустрия в момента преживява трудни времена. Сред предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, са високите цени на енергията, вносните мита на САЩ и слабото търсене на електрически превозни средства, включително поради конкуренцията от азиатски производители.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    31 2 Отговор
    Санкциите действат❗

    Коментиран от #6

    13:12 25.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 2 Отговор
    Майне дамен унд херен- двойно измамен ‼️
    Спряха Ви евтините суровини, спряха Ви и пазарите с ниски мита‼️

    Коментиран от #5, #8

    13:14 25.09.2025

  • 3 пълномащабен и непровокиран сарказъм

    7 4 Отговор
    тва ако беше в Русия щеше да е много смешно

    13:15 25.09.2025

  • 4 Георги

    26 2 Отговор
    важно е да купуваме оръжия и да ги даряваме на Украйна. Важно е да се откажем от руските енергоносители, че са прекалено евтини. Важното е да караме електрички, че са мнооого "еко". Важното е да се къпем веднъж... на пролет.

    13:18 25.09.2025

  • 5 Георги

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    но пък като компенсация, генеколожката каза, че ще инвестираме в щатите.

    Коментиран от #16

    13:19 25.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Една жена

    17 1 Отговор
    и розовите понита около нея чрез зелени сделки, санкции откази от евтини енергийни ресурси много милиардни помощи които потъват в едно зелено блато. Договорки с вайзер и други компании които са явна корупция но европейската комисия спира разследването. Липсата на доблест от всички останали евродепутати които знаят че са нахранилка към нея и нейната партия поддръжници които да я премахнат водят точно до това.

    13:25 25.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Всичко ново е под санкцията на дядо Филипс‼️
    Чети за промишленото стареене, че да влезеш в час‼️
    За тъ-пи , като тебе има филмче "купи-хвърли"
    се казва ‼️

    Коментиран от #14

    13:30 25.09.2025

  • 10 Реконтра

    12 0 Отговор
    ...а нашите фирми са свързани с тях. Тоест, сещайте как нас това ще ни афектира.

    13:32 25.09.2025

  • 11 Що така бе

    8 0 Отговор
    Тез защо не правят барут Ами го натресоха на нас ? Съгласни са да банкрутират, но не и да правят барут !

    Коментиран от #15

    13:34 25.09.2025

  • 12 Европейска тоалетна

    4 0 Отговор
    Мегафона проба 1-2-3 чувате ли ме?
    Последният да дърпа шалтера и да щракне катинара.
    Урсула имаме план как да спасим Бош ще започнем производство на чушкопеци така ще надминем Япония, Корея и Китай.Азиатците ви удариха един готин шамар а вие им помогнахте с евтини ресурси.В скоро време и Индия ще се включи, както и Виетнам и др.Европа сама се гръмна.

    14:04 25.09.2025

  • 13 Тошо

    2 0 Отговор
    От Бош да благодарят на Урсула и компания за сриващия им се бизнес.Анази дъртата акушерка пак ще изграчи че Путин е виновен.

    14:29 25.09.2025

  • 14 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Интересното е , че няма как да ти отговоря ... Поради полюциите , на Герге ... 🤭😁

    14:29 25.09.2025

  • 15 123

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Що така бе":

    То и ние не се знае какво ще правим, най вероятно така ще го правим както правим онези малките електромобилчета на Кирчо.

    14:31 25.09.2025

  • 16 Гръга

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Земи Вагизан , ако имаш съмнения , в гЕнеколожката ...

    14:33 25.09.2025