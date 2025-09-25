Bosch съкращава хиляди работници

Подразделение за авточасти на германската индустриална група Bosch планира да съкрати „петцифрен брой“ работни места, съобщи Handelsblatt, позовавайки се на източници от индустрията.

Това означава, че съкращенията в това подразделение на Bosch ще бъдат по-значителни от обявените от компанията по-рано. През юли Bosch обяви намерението си да съкрати до 1100 работни места.

Германската автомобилна индустрия в момента преживява трудни времена. Сред предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, са високите цени на енергията, вносните мита на САЩ и слабото търсене на електрически превозни средства, включително поради конкуренцията от азиатски производители.