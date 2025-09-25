Bosch съкращава хиляди работници

Подразделение за авточасти на германската индустриална група Bosch планира да съкрати „петцифрен брой“ работни места, съобщи Handelsblatt, позовавайки се на източници от индустрията.
Това означава, че съкращенията в това подразделение на Bosch ще бъдат по-значителни от обявените от компанията по-рано. През юли Bosch обяви намерението си да съкрати до 1100 работни места.
Германската автомобилна индустрия в момента преживява трудни времена. Сред предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, са високите цени на енергията, вносните мита на САЩ и слабото търсене на електрически превозни средства, включително поради конкуренцията от азиатски производители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #6
13:12 25.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Спряха Ви евтините суровини, спряха Ви и пазарите с ниски мита‼️
Коментиран от #5, #8
13:14 25.09.2025
3 пълномащабен и непровокиран сарказъм
13:15 25.09.2025
4 Георги
13:18 25.09.2025
5 Георги
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":но пък като компенсация, генеколожката каза, че ще инвестираме в щатите.
Коментиран от #16
13:19 25.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Една жена
13:25 25.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Всичко ново е под санкцията на дядо Филипс‼️
Чети за промишленото стареене, че да влезеш в час‼️
За тъ-пи , като тебе има филмче "купи-хвърли"
се казва ‼️
Коментиран от #14
13:30 25.09.2025
10 Реконтра
13:32 25.09.2025
11 Що така бе
Коментиран от #15
13:34 25.09.2025
12 Европейска тоалетна
Последният да дърпа шалтера и да щракне катинара.
Урсула имаме план как да спасим Бош ще започнем производство на чушкопеци така ще надминем Япония, Корея и Китай.Азиатците ви удариха един готин шамар а вие им помогнахте с евтини ресурси.В скоро време и Индия ще се включи, както и Виетнам и др.Европа сама се гръмна.
14:04 25.09.2025
13 Тошо
14:29 25.09.2025
14 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Интересното е , че няма как да ти отговоря ... Поради полюциите , на Герге ... 🤭😁
14:29 25.09.2025
15 123
До коментар #11 от "Що така бе":То и ние не се знае какво ще правим, най вероятно така ще го правим както правим онези малките електромобилчета на Кирчо.
14:31 25.09.2025
16 Гръга
До коментар #5 от "Георги":Земи Вагизан , ако имаш съмнения , в гЕнеколожката ...
14:33 25.09.2025