Основната мисия на Токаев

"Често казвам, че основната ми мисия е да гарантирам сигурността, да укрепя суверенитета и независимостта на Казахстан и да положа солидна основа за устойчивото социално-икономическо развитие на страната в тези бурни времена. И всички мои решения са продиктувани от тези неотложни задачи. Дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект са фундаментален, дългосрочен процес. Нейните странични ефекти и въздействие върху световната икономика все още не са изучени и изяснени. Но тази нова технологична тенденция ще предопредели бъдещето на всички народи и държави. В тази област няма установени модели, така че трябва да действаме решително и да не се страхуваме да вземаме най-смелите решения. Само по този начин можем да изпълним историческата мисия, която ни е поверена – да заемем полагащото ни се място в зараждащия се нов световен ред", смята държавният глава.

Както отбеляза президентът, международното сътрудничество играе жизненоважна роля за укрепване на научно-технологичния потенциал на ядрената индустрия.

"Вече имаме добри резултати в това отношение. Установени са ефективни партньорства с МААЕ, Обединения институт за ядрени изследвания в Русия, Световния ядрен университет в САЩ, Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Швейцария и други известни изследователски центрове. Нашите учени участват в глобални изследователски проекти в областта на термоядрения синтез, ядреното материалознание и радиационните технологии. Участието в такива важни международни инициативи не само демонстрира големия потенциал на нашата ядрена наука, но и улеснява инвестициите и трансфера на уникални технологии и компетенции. Правителството трябва да засили международните партньорства в ядрената наука. Важно е също така да се проучат възможностите за участие на Казахстан в многостранни изследователски проекти. Агенцията по атомна енергия ще разработи дългосрочна научно-техническа програма за развитие на ядрената наука с ясно определени механизми за финансиране, заяви Касим-Жомарт Токаев.

Токаев заяви, че науката и технологиите са стратегически важни за всички страни, отбелязвайки, че инвестициите в образованието и науката са се увеличили пет пъти през последните 5 години. Държавният глава нарече енергийната сигурност и независимостта на страната стратегическа цел. Президентът заяви, че ядрената енергетика ще се превърне в пълноценен сектор на националната икономика и нареди да се изготви подробен план за научен град в Курчатов.