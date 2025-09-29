Нова вълна от съкращения в Германия

Най-голямата авиокомпания в Германия - Lufthansa, ще намали административния си персонал с 4000 души до 2030 г. чрез автоматизация и внедряване на цифрови технологии, според прессъобщение.
Компанията се надява да увеличи рентабилността и да оптимизира бизнес стратегията си чрез тези съкращения. Освен това планира да разшири флота си и да засили сътрудничеството с германската нискотарифна авиокомпания Eurowings и товарни превозвачи.
По този начин Lufthansa планира да увеличи коригирания си свободен паричен поток до 2,5 млрд. EUR годишно между 2028 и 2030 г.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
Коментиран от #6
11:48 29.09.2025
2 Русия
11:50 29.09.2025
3 мдаааа
Коментиран от #5, #11
11:51 29.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Изпаднал германец
До коментар #3 от "мдаааа":Ох,...,,съжалителният" ми той...!
12:06 29.09.2025
6 Гост
До коментар #1 от "Урсула 1984":Не четеш май..АI ще ги замести..
12:07 29.09.2025
7 ЕСССР
12:12 29.09.2025
8 Западналите
12:17 29.09.2025
9 Един
Скоро и във вашия град! При 100%това вързаност на БГ икономиката към германската какво ще стане мислите - България е с 3-4 годишен продължаващ спад на производството и износа.
А Германия всички са единодушни я чака ПОНЕ ЕДНО загубено десетилетие, ако въобще някога стане отново световна икономика! ЧАКА НИ ДЪНО! Пак не улучихме строя и пак сме от страна на булката!
Коментиран от #10
12:23 29.09.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Един":Завода на БОШ в България затваря.3000 на улицата.
12:27 29.09.2025
11 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "мдаааа":А истината е, че според МВФ Русия е 4та икономика в света по сила на покупателната способност - Германия дет се вика и в огледалото за обратно виждане я няма ... иначе си лайте
12:28 29.09.2025