Нова вълна от съкращения в Германия

Най-голямата авиокомпания в Германия - Lufthansa, ще намали административния си персонал с 4000 души до 2030 г. чрез автоматизация и внедряване на цифрови технологии, според прессъобщение.

Компанията се надява да увеличи рентабилността и да оптимизира бизнес стратегията си чрез тези съкращения. Освен това планира да разшири флота си и да засили сътрудничеството с германската нискотарифна авиокомпания Eurowings и товарни превозвачи.

По този начин Lufthansa планира да увеличи коригирания си свободен паричен поток до 2,5 млрд. EUR годишно между 2028 и 2030 г.