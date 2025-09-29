Нова вълна от съкращения в Германия

Новини
29 Септември, 2025 11:47 1 053 11

Lufthansa ще освободи 4000 служители до 2030 година

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-голямата авиокомпания в Германия - Lufthansa, ще намали административния си персонал с 4000 души до 2030 г. чрез автоматизация и внедряване на цифрови технологии, според прессъобщение.

Компанията се надява да увеличи рентабилността и да оптимизира бизнес стратегията си чрез тези съкращения. Освен това планира да разшири флота си и да засили сътрудничеството с германската нискотарифна авиокомпания Eurowings и товарни превозвачи.

По този начин Lufthansa планира да увеличи коригирания си свободен паричен поток до 2,5 млрд. EUR годишно между 2028 и 2030 г.


  • 1 Урсула 1984

    22 1 Отговор
    Санкциите действат!

    Коментиран от #6

    11:48 29.09.2025

  • 2 Русия

    1 17 Отговор
    В Аерофлот нямаме проблеми ,до 2030 г няма да имаме самолети

    11:50 29.09.2025

  • 3 мдаааа

    1 15 Отговор
    Германците ги съжалявам ... Как ще преживяват с 4 млн. Рубли на месец ..

    Коментиран от #5, #11

    11:51 29.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Изпаднал германец

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "мдаааа":

    Ох,...,,съжалителният" ми той...!

    12:06 29.09.2025

  • 6 Гост

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Не четеш май..АI ще ги замести..

    12:07 29.09.2025

  • 7 ЕСССР

    8 0 Отговор
    Да живей ЕСССР и плановата икономика за приключване на Другарката Урсула!

    12:12 29.09.2025

  • 8 Западналите

    6 0 Отговор
    оттичат в канала!

    12:17 29.09.2025

  • 9 Един

    5 0 Отговор
    Локомотива на богатите, а?!
    Скоро и във вашия град! При 100%това вързаност на БГ икономиката към германската какво ще стане мислите - България е с 3-4 годишен продължаващ спад на производството и износа.
    А Германия всички са единодушни я чака ПОНЕ ЕДНО загубено десетилетие, ако въобще някога стане отново световна икономика! ЧАКА НИ ДЪНО! Пак не улучихме строя и пак сме от страна на булката!

    Коментиран от #10

    12:23 29.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Завода на БОШ в България затваря.3000 на улицата.

    12:27 29.09.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "мдаааа":

    А истината е, че според МВФ Русия е 4та икономика в света по сила на покупателната способност - Германия дет се вика и в огледалото за обратно виждане я няма ... иначе си лайте

    12:28 29.09.2025