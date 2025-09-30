Новини
Турция достигна 12-годишен връх в туристически сегмент

30 Септември, 2025 15:16 507 0

Близо 1.5 милиона круизни туристи посрещна южната ни съседка от началото на текущата година

Турция достигна 12-годишен връх в туристически сегмент - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Секторът на круизния туризъм в Турция отбеляза исторически скок през първите 8 месеца на 2025 г., посрещайки близо 1,5 милиона пътници в 18 пристанища. "Това е най-високата стойност за 12 години", заяви министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой.

Ерсой сподели данните в профила си в социалните медии, като подчерта, че увеличението отразява и ръст на круизите, използващи Турция като основно пристанище, което се изразява в по-дълъг престой на чуждестранни посетители, уточнява Daily Sabah.

Растежът стимулира не само приходите от туризъм, но и икономиките и културния живот на пристанищните градове. Популярни дестинации сега включват Истанбул и Кушадасъ, както и нововъзникващи маршрути в Аанакале, Синоп, Трабзон, Самсун и Мармарис. Галатапорт Истанбул е ключов фактор за успеха на сектора.

Броят на круизите се е увеличил със 17% до 878 тази година от 753 през 2024 г., докато броят на пътниците се е увеличил с 56% спрямо 2023 г. и с 18% спрямо 2024 г. Само през август е регистриран рекорден месечен максимум от 357 646 пътници.

Ерсой, отбеляза че възходът на круизния туризъм в Турция ще продължи в рамките на визията „Векът на Турция“. „Турция се превърна не само в средиземноморската, но и в най-атрактивната круизна дестинация в света“. каза той.


