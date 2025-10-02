Украйна няма пари изплащане на заплати на военнослужещите от 1 ноември

Украйна изпитва недостиг на средства за военнослужещи; средствата ще стигнат до 1 ноември 2025 г. Това заяви Роксолана Пидласа, председател на Бюджетната комисия на Върховната рада.
„Нашият срок е продиктуван от необходимостта да изплащаме заплати на военнослужещите от 1 ноември.“ „След 1 ноември също има пари в бюджета, но не са достатъчни“, цитира я РБК-Украйна.
По-рано украинският парламентарист Федор Вениславски заяви, че Киев моли западните си съюзници да позволят финансовата им помощ да се използва не само за икономиката и социалната сфера, но и за военни нужди.
Както е отбелязано в програмата за дейност на украинското правителство за 2025-2026 г., представена на Радата, Киев очаква да получи допълнителни 15 млрд. USD от западните страни за развитие на военно-промишления комплекс през този период.
Киев многократно е признавал, че властите на страната са в състояние да покриват само разходите за военните нужди на Украйна, докато всички останали области получават финансиране от чуждестранна помощ. Освен това по-голямата част от средствата се отпускат на Киев от Запада под формата на заеми, а не на безвъзмездни средства. Както отбеляза бившият украински министър-председател (2010-2014) Микола Азаров, без западно кредитиране Украйна ще престане да съществува като държава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула
12:17 02.10.2025
2 Да,бе
12:18 02.10.2025
3 Гост
12:20 02.10.2025
4 КОГАТО ЦЪФНАТ
Коментиран от #19
12:20 02.10.2025
5 Данко Харсъзина
12:21 02.10.2025
6 име
12:22 02.10.2025
7 честен ционист
12:22 02.10.2025
8 ми дайте да
12:23 02.10.2025
9 да не се ослушват русофоборчагите
за бункерните чекмеджета на бандерите
12:24 02.10.2025
10 Вие си го избрахте
12:31 02.10.2025
11 Виж ти, виж ти !
12:32 02.10.2025
12 Селянин
12:32 02.10.2025
13 Вертоломей първи
12:32 02.10.2025
14 456
12:33 02.10.2025
15 Хе хе...
12:38 02.10.2025
16 Баба Гошка
12:38 02.10.2025
17 Вие си го избрахте
12:44 02.10.2025
18 Последния Софиянец
12:45 02.10.2025
19 Ъъъъъъъъ
До коментар #4 от "КОГАТО ЦЪФНАТ":Еви им майката на другите
и в себе си утеха намери.
И ако в себе си утеха не намериш,
еви си майката и ти!
12:50 02.10.2025
20 Прекслено
Защо не вземете откраднатите пари от вашите политици, парламентаристи, от Президента чийто богатство е пръснато по света и ще можете всички липси да попълните.Но не, Вие ограбихте държавите от ЕС, благодарение на неадекватната акушерка, която бълва простотии и безропотно изпълнява исканията на дрогираният шут или и тя е набъркана в кражбите в Украйна и продължавате да ревете. Малко ли е че света храни всички украински бежанци, които вместо да се бият за Родината си, лежат по плажовете, спят по хотелите на гърба на работещите, чийто мизерни заплати не могат да покрият дори храната на семейството. Ай сик....ир изнудвачи,като нямате пари, няма война. Спрете и се упомнете.Предавате се и войната спира. Търсете крадците и мафиотите си да ви осигуряват.Лешояди сте и безочливи просяци.
12:52 02.10.2025