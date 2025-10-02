Украйна изпитва недостиг на средства за военнослужещи; средствата ще стигнат до 1 ноември 2025 г. Това заяви Роксолана Пидласа, председател на Бюджетната комисия на Върховната рада.

„Нашият срок е продиктуван от необходимостта да изплащаме заплати на военнослужещите от 1 ноември.“ „След 1 ноември също има пари в бюджета, но не са достатъчни“, цитира я РБК-Украйна.

По-рано украинският парламентарист Федор Вениславски заяви, че Киев моли западните си съюзници да позволят финансовата им помощ да се използва не само за икономиката и социалната сфера, но и за военни нужди.

Както е отбелязано в програмата за дейност на украинското правителство за 2025-2026 г., представена на Радата, Киев очаква да получи допълнителни 15 млрд. USD от западните страни за развитие на военно-промишления комплекс през този период.

Киев многократно е признавал, че властите на страната са в състояние да покриват само разходите за военните нужди на Украйна, докато всички останали области получават финансиране от чуждестранна помощ. Освен това по-голямата част от средствата се отпускат на Киев от Запада под формата на заеми, а не на безвъзмездни средства. Както отбеляза бившият украински министър-председател (2010-2014) Микола Азаров, без западно кредитиране Украйна ще престане да съществува като държава.