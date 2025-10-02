Новини
Бизнес »
Украйна няма пари изплащане на заплати на военнослужещите от 1 ноември
  Тема: Украйна

Украйна няма пари изплащане на заплати на военнослужещите от 1 ноември

2 Октомври, 2025 12:15 678 20

  • украйна-
  • армия-
  • заплати-
  • рада-
  • предупреждение

За това предупреди депутатът от Върховната рада Пидласа

Украйна няма пари изплащане на заплати на военнослужещите от 1 ноември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна изпитва недостиг на средства за военнослужещи; средствата ще стигнат до 1 ноември 2025 г. Това заяви Роксолана Пидласа, председател на Бюджетната комисия на Върховната рада.

„Нашият срок е продиктуван от необходимостта да изплащаме заплати на военнослужещите от 1 ноември.“ „След 1 ноември също има пари в бюджета, но не са достатъчни“, цитира я РБК-Украйна.

По-рано украинският парламентарист Федор Вениславски заяви, че Киев моли западните си съюзници да позволят финансовата им помощ да се използва не само за икономиката и социалната сфера, но и за военни нужди.

Както е отбелязано в програмата за дейност на украинското правителство за 2025-2026 г., представена на Радата, Киев очаква да получи допълнителни 15 млрд. USD от западните страни за развитие на военно-промишления комплекс през този период.

Киев многократно е признавал, че властите на страната са в състояние да покриват само разходите за военните нужди на Украйна, докато всички останали области получават финансиране от чуждестранна помощ. Освен това по-голямата част от средствата се отпускат на Киев от Запада под формата на заеми, а не на безвъзмездни средства. Както отбеляза бившият украински министър-председател (2010-2014) Микола Азаров, без западно кредитиране Украйна ще престане да съществува като държава.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    23 0 Отговор
    ЕС ще плати

    12:17 02.10.2025

  • 2 Да,бе

    23 1 Отговор
    Тия за пари ли воюват или за държавата си...

    12:18 02.10.2025

  • 3 Гост

    12 0 Отговор
    То излиза че и гражданите на САЩ и ЕС могат да живеят в по-добри условия.. Като гледам що милорди се изсипаха за тая война …

    12:20 02.10.2025

  • 4 КОГАТО ЦЪФНАТ

    9 0 Отговор
    ТЕМЕНУГИТЕ и РАБОТИТЕ ТРЪГНАТ ЗЛЕ---МАИКАТА НА ДРУГИТЕ ГЛЕДАИ ТИ ДА СИ ДОБРЕ

    Коментиран от #19

    12:20 02.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Украйна няма пари за нищо. Орбан им го каза в прав текст.

    12:21 02.10.2025

  • 6 име

    16 0 Отговор
    И какъв е проблема? Важното е че киевската хунта има поне по 10 имота зад граница, отделно от банковите сметки.

    12:22 02.10.2025

  • 7 честен ционист

    12 1 Отговор
    Киро ви призова, да дарявате заплати.

    12:22 02.10.2025

  • 8 ми дайте да

    3 0 Отговор
    им дадем просяци жалки

    12:23 02.10.2025

  • 9 да не се ослушват русофоборчагите

    8 1 Отговор
    а да се бръкнат по заплата
    за бункерните чекмеджета на бандерите

    12:24 02.10.2025

  • 10 Вие си го избрахте

    14 0 Отговор
    Разбрахте ли защо сме втория донор на оръжие и защо няма пари за Хемус издържаме фашисти

    12:31 02.10.2025

  • 11 Виж ти, виж ти !

    9 0 Отговор
    Хунтата е успяла всичко да открадне! Много са талантливи в това отношение

    12:32 02.10.2025

  • 12 Селянин

    8 0 Отговор
    Споко. Малко ще вдигнем данъците на европейците и ще се плати за още смърт.

    12:32 02.10.2025

  • 13 Вертоломей първи

    4 1 Отговор
    СЛАВА НА ВСЕКИ ИЗБЯГАЛ, УКРИЛ СЕ, ДЕЗЕРТИРАЛ ИЛИ ЗАСТРЕЛЯЛ КОМАНДИРА СИ, АКО Е ПОПАДНАЛ НАСИЛСВЕНО ВЪВ АРМИЯТА УКРАЙНСКИ МЪЖ.

    12:32 02.10.2025

  • 14 456

    3 1 Отговор
    Защо? Толкова милиарда им се дадоха! Къде са парите?

    12:33 02.10.2025

  • 15 Хе хе...

    4 1 Отговор
    То военнослужещи не останаха в 4о4 те за заплати се затюхкали. Ловят ги като добичета по улиците и ги засилват на фронта, куцо, кьораво и сакато. Горките xoxoли...

    12:38 02.10.2025

  • 16 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Давайте по една заплата, да им спасим месеца. Алоууу. Кат нямат пари, да вдигат белия чаршаф вече. Ще им го пратим безплатно

    12:38 02.10.2025

  • 17 Вие си го избрахте

    3 0 Отговор
    Това са ни атлантическите, сащ стоят без заплати, за да има за крайна и Израел, само незнам как американците търпят това! Затова им пращат гвардията в градовете. Само си представете тук да не платят пенсии или заплати на съда и полицията, за защото финансираме две война.... Но не е невъзможно да се случи под натиска на ценностите и партньорите.

    12:44 02.10.2025

  • 18 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години.

    12:45 02.10.2025

  • 19 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "КОГАТО ЦЪФНАТ":

    Еви им майката на другите
    и в себе си утеха намери.
    И ако в себе си утеха не намериш,
    еви си майката и ти!

    12:50 02.10.2025

  • 20 Прекслено

    1 0 Отговор
    Прекален светец и Богу не е драг. Тези безмозъчни и без круполни украински изнудвачи, още малко ще поискат да им плащаме и тоалетната хартия. Нямате пари за оръжия, нямате пари за заплати, нямате за консумативи. Тогава защо не се предадете
    Защо не вземете откраднатите пари от вашите политици, парламентаристи, от Президента чийто богатство е пръснато по света и ще можете всички липси да попълните.Но не, Вие ограбихте държавите от ЕС, благодарение на неадекватната акушерка, която бълва простотии и безропотно изпълнява исканията на дрогираният шут или и тя е набъркана в кражбите в Украйна и продължавате да ревете. Малко ли е че света храни всички украински бежанци, които вместо да се бият за Родината си, лежат по плажовете, спят по хотелите на гърба на работещите, чийто мизерни заплати не могат да покрият дори храната на семейството. Ай сик....ир изнудвачи,като нямате пари, няма война. Спрете и се упомнете.Предавате се и войната спира. Търсете крадците и мафиотите си да ви осигуряват.Лешояди сте и безочливи просяци.

    12:52 02.10.2025