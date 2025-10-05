Започна срещата на осем страни от ОПЕК+

Започна онлайн срещата на осемте страни от ОПЕК+, които доброволно намаляват производството на петрол, съобщи източник от една от делегациите. Очаква се участниците в срещата да се споразумеят за план за производство на петрол за ноември.

Агенциите Bloomberg и Reuters, позовавайки се на източници, съобщиха малко преди срещата, че Г-8 от ОПЕК+ е близо до споразумение за увеличаване на производството на петрол през ноември със 137 000 барела на ден, което е еквивалентно на решението на осемте страни, взето на последната среща за производството през октомври.

В срещата участват Русия, Саудитска Арабия, Ирак, ОАЕ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.