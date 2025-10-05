Новини
Започна срещата на осем страни от ОПЕК+

5 Октомври, 2025 14:26 537 2

Участниците в срещата ще се споразумеят за план за производство на петрол за ноември

Започна срещата на осем страни от ОПЕК+ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Започна онлайн срещата на осемте страни от ОПЕК+, които доброволно намаляват производството на петрол, съобщи източник от една от делегациите. Очаква се участниците в срещата да се споразумеят за план за производство на петрол за ноември.

Агенциите Bloomberg и Reuters, позовавайки се на източници, съобщиха малко преди срещата, че Г-8 от ОПЕК+ е близо до споразумение за увеличаване на производството на петрол през ноември със 137 000 барела на ден, което е еквивалентно на решението на осемте страни, взето на последната среща за производството през октомври.

В срещата участват Русия, Саудитска Арабия, Ирак, ОАЕ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    дано вече поскъпне тоя бензин и стане 5лв/литъра че много коли по тия улици

    газта да стане 3лв/литъра дано

    и парното на софиянци още да заборечнее, те от провинцията ще го платят

    14:27 05.10.2025

  • 2 Урсуланчо

    2 0 Отговор
    Мен не ме интересува.
    Спирам да зареждам гориво на МПС-то ми
    нов внос, даже ще си гася и крушата в изтрънбушената панелка от Бай Тошово време
    щото и тока идва от АЕЦа а и той е руски...

    14:31 05.10.2025