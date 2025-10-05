Започна срещата на осем страни от ОПЕК+

Започна онлайн срещата на осемте страни от ОПЕК+, които доброволно намаляват производството на петрол, съобщи източник от една от делегациите. Очаква се участниците в срещата да се споразумеят за план за производство на петрол за ноември.
Агенциите Bloomberg и Reuters, позовавайки се на източници, съобщиха малко преди срещата, че Г-8 от ОПЕК+ е близо до споразумение за увеличаване на производството на петрол през ноември със 137 000 барела на ден, което е еквивалентно на решението на осемте страни, взето на последната среща за производството през октомври.
В срещата участват Русия, Саудитска Арабия, Ирак, ОАЕ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
газта да стане 3лв/литъра дано
и парното на софиянци още да заборечнее, те от провинцията ще го платят
14:27 05.10.2025
2 Урсуланчо
Спирам да зареждам гориво на МПС-то ми
нов внос, даже ще си гася и крушата в изтрънбушената панелка от Бай Тошово време
щото и тока идва от АЕЦа а и той е руски...
14:31 05.10.2025