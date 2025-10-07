Семейството самолети Airbus A320 се превърна в най-произвеждания самолет в историята на гражданската авиация, изпреварвайки по общо производство основния си конкурент Boeing 737, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на доклад на британската консултантска компания Cirium.

Рекордът е поставен, след като последният произведен самолет е доставен на саудитската авиокомпания Flynas. От началото на експлоатацията през 1988 г. са доставени 12 260 самолета от семейството A320. Airbus все още не е коментирал това постижение.

Airbus A320 е семейство тяснофюзелажни самолети за полети на средни разстояния. Представен през 1988 г., A320 направи технологичен пробив, превръщайки се в първия масово произвеждан пътнически самолет в света със система за управление „fly-by-wire“, позволяваща пилотските команди да се предават чрез компютър.