Airbus A320 се превърна в най-произвеждания самолет в историята

7 Октомври, 2025 14:07 539 1

От началото на експлоатацията през 1988 г. са доставени 12 260 броя машини

Airbus A320 се превърна в най-произвеждания самолет в историята - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Семейството самолети Airbus A320 се превърна в най-произвеждания самолет в историята на гражданската авиация, изпреварвайки по общо производство основния си конкурент Boeing 737, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на доклад на британската консултантска компания Cirium.

Рекордът е поставен, след като последният произведен самолет е доставен на саудитската авиокомпания Flynas. От началото на експлоатацията през 1988 г. са доставени 12 260 самолета от семейството A320. Airbus все още не е коментирал това постижение.

Airbus A320 е семейство тяснофюзелажни самолети за полети на средни разстояния. Представен през 1988 г., A320 направи технологичен пробив, превръщайки се в първия масово произвеждан пътнически самолет в света със система за управление „fly-by-wire“, позволяваща пилотските команди да се предават чрез компютър.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    0 5 Отговор
    Ту-154 беше къде-къде по-добър.4866

    14:26 07.10.2025