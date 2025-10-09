Близо 1 милиард долара плаща Johnson & Johnson заради смърт на потребител

Съдебни заседатели в Лос Анджелис разпоредиха на американската фармацевтична корпорация Johnson & Johnson (J&J) да плати 966 млн. USD на семейството на жена, починала от рак на вътрешните органи през 2021 г. Смята се, че заболяването е причинено от продукти на J&J на основата на талк, съобщава CNN, позовавайки се на адвокати, участвали в изслушването.

„Надяваме се, че Johnson & Johnson най-накрая ще поеме отговорност за тези безсмислени смъртни случаи“, каза адвокат Трей Бранам, представляващ семейството на починалия.

Вицепрезидентът по правните въпроси на J&J, Ерик Хаас, нарече решението на съда противоконституционно и заяви, че компанията незабавно ще го обжалва.

През 2022 г. беше съобщено, че Johnson & Johnson ще спре да продава бебешката си пудра на базата на талк в световен мащаб, считано от 2023 г. Компанията нарече това „търговско решение“, взето с цел дългосрочен растеж. Преди това чуждестранни медии съобщиха, че от 2014 г. J&J е била изправена пред съдебни дела от потребители, които твърдят, че дългосрочната употреба на продуктите на компанията на базата на талк е причинила рак. В съдебните дела компанията е обвинена в укриване и омаловажаване на здравните рискове от продуктите си, както и в недоволни потребители. поиска обезщетение.