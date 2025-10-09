Новини
Бизнес »
Близо 1 милиард долара плаща Johnson & Johnson заради смърт на потребител

Близо 1 милиард долара плаща Johnson & Johnson заради смърт на потребител

9 Октомври, 2025 11:51 864 2

  • johnson & johnson-
  • съд-
  • присъда-
  • пари-
  • талк-
  • смъртен случай

Световният гигант смята решението на съда за противоконституционно и ще го обжалва

Близо 1 милиард долара плаща Johnson & Johnson заради смърт на потребител - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съдебни заседатели в Лос Анджелис разпоредиха на американската фармацевтична корпорация Johnson & Johnson (J&J) да плати 966 млн. USD на семейството на жена, починала от рак на вътрешните органи през 2021 г. Смята се, че заболяването е причинено от продукти на J&J на основата на талк, съобщава CNN, позовавайки се на адвокати, участвали в изслушването.

„Надяваме се, че Johnson & Johnson най-накрая ще поеме отговорност за тези безсмислени смъртни случаи“, каза адвокат Трей Бранам, представляващ семейството на починалия.

Вицепрезидентът по правните въпроси на J&J, Ерик Хаас, нарече решението на съда противоконституционно и заяви, че компанията незабавно ще го обжалва.

През 2022 г. беше съобщено, че Johnson & Johnson ще спре да продава бебешката си пудра на базата на талк в световен мащаб, считано от 2023 г. Компанията нарече това „търговско решение“, взето с цел дългосрочен растеж. Преди това чуждестранни медии съобщиха, че от 2014 г. J&J е била изправена пред съдебни дела от потребители, които твърдят, че дългосрочната употреба на продуктите на компанията на базата на талк е причинила рак. В съдебните дела компанията е обвинена в укриване и омаловажаване на здравните рискове от продуктите си, както и в недоволни потребители. поиска обезщетение.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
  • 1 Кирчо

    11 0 Отговор
    Амчи те и фъксините им същите.

    11:57 09.10.2025

  • 2 Фхаизра е същия

    8 1 Отговор
    Колко им е платено за да намалят популацията на Хора.

    12:00 09.10.2025