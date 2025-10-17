Новини
Бизнес »
Киев загуби 5 милиарда евро поради неизпълнение на задълженията си към МВФ
  Тема: Украйна

Киев загуби 5 милиарда евро поради неизпълнение на задълженията си към МВФ

17 Октомври, 2025 13:47 1 461 17

  • украйна-
  • мвф-
  • пари-
  • загуба

През март 2023 г. МВФ одобри четиригодишна програма за финансиране на Украйна в размер на 15,6 млрд. USD

Киев загуби 5 милиарда евро поради неизпълнение на задълженията си към МВФ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна загуби 5 млрд. EUR поради неизпълнение или късно изпълнение на задълженията си към Международния валутен фонд (МВФ) и по програмата „Ukraine Facility“ - Фонд за подкрепа на Украйна

„Закъснялото изпълнение или неизпълнение на задълженията на Украйна по „Ukraine Facility“ и МВФ доведе до бюджетен дефицит от 5 млрд. EUR. Това беше необходимо: корупцията и правителственият саботаж на реформите струват милиарди.“ „При това в евро“, съобщи депутатът от Радата Ярослав Железняк в своя Telegram канал.

Той уточни, че предоставените данни са предоставени от Сметната палата на Украйна.

През март 2023 г. МВФ одобри четиригодишна програма за финансиране на Украйна в размер на 15,6 млрд. USD. За да получи средствата, Киев трябва да изпълни определени задължения – т. нар. структурни показатели. Средствата се отпускат на отделни траншове след одит на спазването на тези условия. Експертите на фонда оценяват спазването от страна на Киев на условията на меморандума за икономическа и финансова политика, по-специално изпълнението на бюджета, състоянието на международните резерви и прилагането на реформи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    17 0 Отговор
    Споко
    Европейските граждани ще ги покрият- щом се оставят на (((елите си)))

    13:49 17.10.2025

  • 2 МВФ

    13 0 Отговор
    Няма безплатен обяд.

    13:52 17.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години.

    13:53 17.10.2025

  • 4 Сталин

    14 0 Отговор
    Американските компании Cargill,Dupont и Monsanto притежават 17 милиона хектара земеделска земя в Украйна,а това е 52,31% от територията на страната ,като главните акционери на тези американски компании са Vanguard, BlackRock и Blackstone ,които контролират основните световни банкови и финансови институции.
    Други крупни собственици на украинска,земя са американската NCH Capital ,френската AgroGeneration и саудитската компания SALIC.
    Само някой с половин мозък още не може да разбере войната в Украйна,укрите и като българопитека са най тъпите парчета на света ,цялата ни икономика е в ръцете на западните мародери,индустриален ,финансов и производствен капитал а също ни грабят и природните ресурси,а ни обясняват по техните ционистки медии че Русия е виновна за това ,само някой някой с IQ колкото стайна температура може да вярва на това

    Коментиран от #7, #9

    13:54 17.10.2025

  • 5 Сталин

    15 0 Отговор
    Няма такава държава като Украйна вече, Украйна е напълно съсипана всичките активи, земя и злато са в ръцете на еврейските банкери в Лондон и Ню Йорк, за бонус стотици милиарди долари задължения към западните мародери, разсипана индустрия и инфраструктура 2000 000 убити от ционисткия банков кабал.
    Скоро предстои същото и в България, когато онзи мръ сен чифутин Соломон Паси и новото колониално правителство вкарат България във война и ще видим ли тогава някой да остане да вика Слава на България

    13:55 17.10.2025

  • 6 спонтанен сарказъм

    12 0 Отговор
    очертава се кофти ден за Украйна

    13:55 17.10.2025

  • 7 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Отказаха се , пич..,неактуална информация

    13:56 17.10.2025

  • 8 Перо

    10 0 Отговор
    И там политиците и правителството са съставени от хора с мозък на пиле, като в БГ! Парите са откраднати, ефекта е нулев!

    13:56 17.10.2025

  • 9 Майна

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Врътката сега е, че кабалата ще компенсира , като сложи ръка на ресурсите на Венецуела ( смяна на режима на Мадуро и всичко е точно) . Затова ще видим участвали Тръмп в тази" заменка" ако свали режима.., какво са говорили с Путин.. Нещата са много..тъмни

    14:01 17.10.2025

  • 10 Еβρο ..ΜинΔиΛ

    6 0 Отговор
    НашТе урсуланковци фенки на киевския режим
    ще ги компенсират с дарения 😁

    14:01 17.10.2025

  • 11 ЕСССР

    10 0 Отговор
    Не Киев, а европролетариата, защото това са парите на европейските данъкоплатци, които Другарката Урсула смело изхвърля в бездънната дупка Украйна!

    14:02 17.10.2025

  • 12 нннн

    6 0 Отговор
    Бълха ги ухапала. Желязков ще им ги плати.

    14:03 17.10.2025

  • 13 ТЪСАЧ НА ЗАПАДНИ БАЛАМУРНИЦИ

    5 0 Отговор
    ЗАПАДНЯТА НАЛИВАТ ЕВРО С МИЛИЯРДИ ОБАЧЕ В УКРАЙНА СЯКАШ ИМ Е МНОГО ЦЕННА !? ТЕ СА ГИ КУПИЛИ И НЯКАКВА ЧАСТ ОСТАВА ЗА ПУТИН И ВОЙНАТА АКО НЕЙСКА ЗЕЛЕНЯСАЛИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ ДА ПОДПИШАТ МИР РУСИЯ И АМЕРИКА СКОРО ЩЕ ПРИНУДЯТ ЗЕЛЕНИЯ ДА ПОДПИШЕ ВСИЧКО И ДА СЕ СЪГЛАСИ НА ВСИЧКО.ИНАЧЕ НЯМА ДА ИМ ПОМОГНЕ ДА ГИ СПАСИ УКРАЙНЦИТЕ НИТО ДРОНОВЕ НИТО ТОМАХОК НИТО ГОСПОД.
    РУСНАЦИТЕ ИМАТ И ПО МОЩНИ РАКЕТИ КАТО,САТАНА,МЪРТВА РЪКА,ИСКАНДЕРИ,КИНЖАЛИ И ДР.

    14:06 17.10.2025

  • 14 Хи хи

    7 0 Отговор
    Няма страшно, урсуля ще прати на урките няколко трилиона от нашите пари !

    14:08 17.10.2025

  • 15 Счетоводителя

    8 0 Отговор
    ЕС бързо ще им ги компенсира

    14:17 17.10.2025

  • 16 Счетоводителя

    7 0 Отговор
    Украйна отдавна подмина България по корупция

    14:19 17.10.2025

  • 17 Тодев

    0 0 Отговор
    Пресмял се Хърбел на щърбел ,гледай в България да не изгубил такива пари а не да коментираш другите

    15:25 17.10.2025