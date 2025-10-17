Киев загуби 5 милиарда евро поради неизпълнение на задълженията си към МВФ

Украйна загуби 5 млрд. EUR поради неизпълнение или късно изпълнение на задълженията си към Международния валутен фонд (МВФ) и по програмата „Ukraine Facility“ - Фонд за подкрепа на Украйна
„Закъснялото изпълнение или неизпълнение на задълженията на Украйна по „Ukraine Facility“ и МВФ доведе до бюджетен дефицит от 5 млрд. EUR. Това беше необходимо: корупцията и правителственият саботаж на реформите струват милиарди.“ „При това в евро“, съобщи депутатът от Радата Ярослав Железняк в своя Telegram канал.
Той уточни, че предоставените данни са предоставени от Сметната палата на Украйна.
През март 2023 г. МВФ одобри четиригодишна програма за финансиране на Украйна в размер на 15,6 млрд. USD. За да получи средствата, Киев трябва да изпълни определени задължения – т. нар. структурни показатели. Средствата се отпускат на отделни траншове след одит на спазването на тези условия. Експертите на фонда оценяват спазването от страна на Киев на условията на меморандума за икономическа и финансова политика, по-специално изпълнението на бюджета, състоянието на международните резерви и прилагането на реформи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Европейските граждани ще ги покрият- щом се оставят на (((елите си)))
13:49 17.10.2025
2 МВФ
13:52 17.10.2025
3 Последния Софиянец
13:53 17.10.2025
4 Сталин
Други крупни собственици на украинска,земя са американската NCH Capital ,френската AgroGeneration и саудитската компания SALIC.
Само някой с половин мозък още не може да разбере войната в Украйна,укрите и като българопитека са най тъпите парчета на света ,цялата ни икономика е в ръцете на западните мародери,индустриален ,финансов и производствен капитал а също ни грабят и природните ресурси,а ни обясняват по техните ционистки медии че Русия е виновна за това ,само някой някой с IQ колкото стайна температура може да вярва на това
Коментиран от #7, #9
13:54 17.10.2025
5 Сталин
Скоро предстои същото и в България, когато онзи мръ сен чифутин Соломон Паси и новото колониално правителство вкарат България във война и ще видим ли тогава някой да остане да вика Слава на България
13:55 17.10.2025
6 спонтанен сарказъм
13:55 17.10.2025
7 Майна
До коментар #4 от "Сталин":Отказаха се , пич..,неактуална информация
13:56 17.10.2025
8 Перо
13:56 17.10.2025
9 Майна
До коментар #4 от "Сталин":Врътката сега е, че кабалата ще компенсира , като сложи ръка на ресурсите на Венецуела ( смяна на режима на Мадуро и всичко е точно) . Затова ще видим участвали Тръмп в тази" заменка" ако свали режима.., какво са говорили с Путин.. Нещата са много..тъмни
14:01 17.10.2025
10 Еβρο ..ΜинΔиΛ
ще ги компенсират с дарения 😁
14:01 17.10.2025
11 ЕСССР
14:02 17.10.2025
12 нннн
14:03 17.10.2025
13 ТЪСАЧ НА ЗАПАДНИ БАЛАМУРНИЦИ
РУСНАЦИТЕ ИМАТ И ПО МОЩНИ РАКЕТИ КАТО,САТАНА,МЪРТВА РЪКА,ИСКАНДЕРИ,КИНЖАЛИ И ДР.
14:06 17.10.2025
14 Хи хи
14:08 17.10.2025
15 Счетоводителя
14:17 17.10.2025
16 Счетоводителя
14:19 17.10.2025
17 Тодев
15:25 17.10.2025