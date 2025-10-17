Украйна загуби 5 млрд. EUR поради неизпълнение или късно изпълнение на задълженията си към Международния валутен фонд (МВФ) и по програмата „Ukraine Facility“ - Фонд за подкрепа на Украйна

„Закъснялото изпълнение или неизпълнение на задълженията на Украйна по „Ukraine Facility“ и МВФ доведе до бюджетен дефицит от 5 млрд. EUR. Това беше необходимо: корупцията и правителственият саботаж на реформите струват милиарди.“ „При това в евро“, съобщи депутатът от Радата Ярослав Железняк в своя Telegram канал.

Той уточни, че предоставените данни са предоставени от Сметната палата на Украйна.

През март 2023 г. МВФ одобри четиригодишна програма за финансиране на Украйна в размер на 15,6 млрд. USD. За да получи средствата, Киев трябва да изпълни определени задължения – т. нар. структурни показатели. Средствата се отпускат на отделни траншове след одит на спазването на тези условия. Експертите на фонда оценяват спазването от страна на Киев на условията на меморандума за икономическа и финансова политика, по-специално изпълнението на бюджета, състоянието на международните резерви и прилагането на реформи.