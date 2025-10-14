За първи път Румъния ще изнася ядрено гориво

Заводът за преработка на уранов концентрат в община Фелдиоара в централна Румъния ще доставя ядрено гориво на Аржентина за първи път. Това заяви Космин Гица, генерален директор на държавното предприятие Nuclearelectrica, към което принадлежи централата.
„Фактът, че за първи път ще доставяме ядрена суровина на друга държава, която притежава и експлоатира PHWR реактори (тежководни реактори), е източник на гордост и постижение за Nuclearelectrica и нейното дъщерно дружество за преработка на уранов концентрат във Фелдиоара“, каза Гица, цитиран от портала profit.ro.
Агафиел Марачиняну, генерален директор на централата във Фелдиоара, от своя страна подчерта, че компанията „е готова да развие и разшири мрежата за доставки и да предложи на сектора на ядреното гориво в Румъния ново измерение - международно“.
През 2022 г. във Фелдиоара започна да работи инсталация за преобразуване на уранов октооксид в диоксид за последваща доставка до други страни. Горивото, доставено на Аржентина, ще стигне за 1 година. Румъния преди това е снабдявала Аржентина с тежка вода.
