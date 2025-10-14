Новини
Бизнес »
За първи път Румъния ще изнася ядрено гориво

За първи път Румъния ще изнася ядрено гориво

14 Октомври, 2025 12:05 640 9

  • румъния-
  • ядрено гориво-
  • изнас-
  • производство-
  • аржентина

То ще се изнася в Аржентина

За първи път Румъния ще изнася ядрено гориво - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Заводът за преработка на уранов концентрат в община Фелдиоара в централна Румъния ще доставя ядрено гориво на Аржентина за първи път. Това заяви Космин Гица, генерален директор на държавното предприятие Nuclearelectrica, към което принадлежи централата.

„Фактът, че за първи път ще доставяме ядрена суровина на друга държава, която притежава и експлоатира PHWR реактори (тежководни реактори), е източник на гордост и постижение за Nuclearelectrica и нейното дъщерно дружество за преработка на уранов концентрат във Фелдиоара“, каза Гица, цитиран от портала profit.ro.

Агафиел Марачиняну, генерален директор на централата във Фелдиоара, от своя страна подчерта, че компанията „е готова да развие и разшири мрежата за доставки и да предложи на сектора на ядреното гориво в Румъния ново измерение - международно“.

През 2022 г. във Фелдиоара започна да работи инсталация за преобразуване на уранов октооксид в диоксид за последваща доставка до други страни. Горивото, доставено на Аржентина, ще стигне за 1 година. Румъния преди това е снабдявала Аржентина с тежка вода.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боян расате

    2 4 Отговор
    В петък украйна взима Томахок ракети - край с крим.

    Коментиран от #3, #8

    12:06 14.10.2025

  • 2 Българин

    7 3 Отговор
    Когато имахме държава и ние изнасяхме ураново гориво, но ония с брадите, дето искахабанани и да скачат, унищожиха всичко! И сега завода в Бухово може да се пусне след малка реконструкция, както настояват всички жители на района!

    12:07 14.10.2025

  • 3 бай Бай

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    Въх, не думай!
    Викаш Зелю пак ще избива украйнци на украйнска територия?

    12:14 14.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 редник

    2 0 Отговор
    /Горивото, доставено на Аржентина, ще стигне за 1 година. Румъния преди това е снабдявала Аржентина с тежка вода./

    Е, има ли вероятност да ги стигнем румънците?...

    12:30 14.10.2025

  • 6 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    1 1 Отговор
    А нашия уран бе откраднат от вечния ни враг - Московия

    12:48 14.10.2025

  • 7 СчетоводителЪ

    2 1 Отговор
    А ние си затриваме АЕЦ-ите, подаряваме ги на Украйна. Даже приехме еврОто. За разлика от Румъния. Ееееехеее кога ще ги стигнем румънците?!

    12:51 14.10.2025

  • 8 Хохо Бохо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    И от какво ще ги изстрелва бе умен? Кораби и подводници ще им доставят ли с тези ракети? От де ви намират такива пкосконозъчни

    12:57 14.10.2025

  • 9 DW смърди

    0 0 Отговор
    Румъния освен автомобили вече произвежда и ядрено гориво?!
    А в демократична България не знам дали остана поне един завод за доматен сок или рибни консерви...
    "Икономиката" ни се крепи на фризьорски салони и парцалки в моловете.

    13:03 14.10.2025