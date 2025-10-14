Близо 70 милиарда долара ще струва възстановяването на Газа

Възстановяването на ивицата Газа ще изисква 70 млрд. USD, заяви Жако Килиърс, специален представител на Администратора за подпомагане на палестинския народ на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

„Според бърза оценка на щетите и нуждите, проведена съвместно от ООН, Европейския съюз и Световната банка, възстановяването на Газа ще изисква приблизително 70 млрд. USD“, каза той на брифинг в Женева. Килиърс обаче отказа да оцени сроковете за завършване на възстановителните работи в палестинския анклав.

Според него, задачата на гореспоменатите организации, освен да определят мащаба на разрушенията, е да „приоритизират кои райони трябва да бъдат възстановени първо и къде да се съсредоточат усилията“.

„Вероятно не всички райони ще бъдат възстановени“, добави той.

На 6 октомври делегации от Израел и палестинското движение Хамас възобновиха непреките преговори за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция. На 9 октомври страните в конфликта подписаха споразумение за прилагане на първата фаза от мирния план, представен по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп. Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври.